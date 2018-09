Csúcsra jár az öldöklés

Ebben az évben eddig negyvenezer fegyveres incidens történt az USA-ban

Négy helyről is jelentett lövöldözést a minap a nemzetközi sajtó az Egyesült Államokból: Los Angelesben, Pennsylvaniában, Marylandben és New York államban szólaltak meg a fegyverek, a New York-i Queensben pedig késeltek – olvasható az MTI és a helyi sajtó jelentéseiben.

Los Angeles üzleti negyedében helyi idő szerint a délutáni órákban dördültek lövések egy iskola melletti gyorsétteremben, egy diák és egy tanár súlyosan megsebesült. Az egyik feltételezett elkövetőt – egy 18-20 év körüli fiatal férfit – a kiérkező rendőrök azonnal letartóztatták, a másodikat többórás hajsza után fogták el a mySanAntonio.com hírportál szerint. A gyanúsítottak kilétét és indítékait nem közölték. Marylandben a Baltimore közelében lévő Aberdeenben egy fiatal, dühöngő nő lövöldözött egy drogéria raktára mellett: három embert agyonlőtt, hármat súlyosan megsebesített, majd önmaga ellen fordította a fegyvert. Kórházba szállítása után ő is meghalt.

Jeffrey Gahler seriff sajtókonferenciáján közölte: az elkövető 26 esztendős volt, a raktárban dolgozott részmunkaidősként, és feltehetően biztonsági őri feladatokat látott el. Tette körülményei­nek és okainak felderítésére folyik a nyomozás – azt mindenesetre tudni lehet, hogy a nő saját, törvényesen tartott pisztolyával lőtt. Az aberdeeni lövöldözés különösen nagy visszhangot kapott az amerikai sajtóban, mert bár lövöldözések gyakran borítják gyászba az Egyesült Államokat, az ritkán fordul elő, hogy nők kezdenek el lövöldözni. Az ilyen jellegű bűncselekményeknek csak mintegy öt százalékát követik el nők – idézi a távirati iroda a Baltimore Sunt.

Pennsylvaniában a West Chester közelében fekvő West Bradford városkában a válóperes végzést nem sokkal korábban kézhez kapó 59 éves Bruce Rogal ragadott fegyvert – különösen azt nehezményezhette, hogy volt házastársának ítélték a házat. Rogal a házhoz hajtott, s ott rálőtt a kocsijába éppen olajat töltő exnejére, aki azonban sértetlen maradt. A férfi ezután elment a közeli East Goshen-i nyugdíjasotthonba, ahol végzett a szüleivel, végül öngyilkos lett. Csütörtökön későn este a New York állam északnyugati részén fekvő Syracuse belvárosában is lövöldözés tört ki.

Az első sajtójelentések szerint legalább tíz lövés dördült. Rendőrségi jelentések szerint öt ember, köztük egy nyolcéves gyermek megsebesült, nevüket nem közölték. A Post-Standard című helyi lap szerint az áldozatok egyike sincs életveszélyben. Késes támadás is történt, de az már pénteken reggel borzolta a kedélyeket New York Queens kerületében – értesült az RT.com. Az incidenshez riasztott rendőrség legalább öt áldozatot, köztük három gyermeket talált egy óvodában. Az egyik lány állapota kritikus, de egyik sebesülés sem életveszélyes. A feltételezett elkövetőt – egy 52 éves nőt – az épület alagsorában találták meg, csuklóján maga okozta vágásokkal.

Amerikában becslések szerint 265 millió fegyver van a lakosság birtokában, egy állampolgárra tehát átlagban több is jut. S nincs még egy olyan fejlett állam, ahol annyi fegyveres támadást hajtanának végre, mint az Egyesült Államokban – konkrétan 39 604-et ez év januárjától szeptemberéig. Ezekben 9935-en haltak meg. Ami a legalább négy áldozatot követelő tömeglövöldözéseket illeti, idén 154-et, tavaly 346-ot követtek el – idézi a The Guardian a Gun Violence Archive statisztikáit.