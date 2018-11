Csökkentették a migránsok fejenkénti támogatási összegét Olaszországban

Az olaszországi menedékkérők befogadására és ellátására mostanáig fejenként fordított napi 35 euró csökkentését jelentette be az olasz belügyminisztérium szerdán.

A római tárca rendelkezése szerint a napi fejkvótát 19 és 26 euró közöttire csökkentik. Az összeg a területtől, valamint a befogadási központok nagyságától függ. Így egy menedékkérőket befogadó 50 fős központban a fejenkénti összeg napi 21,35 euró lehet, egy több mint ezer fős táborban valamivel több mint 25 euró.

Arról az összegről van szó, amelyet költségvetési forrásból az olaszországi önkormányzatok fordítanak a területükön befogadott menedékkérők ellátására és esetleges integrációjára. A pénzt az eddigi gyakorlat szerint olasz civilszervezetek, szövetkezetek és más humanitárius tevékenységet végző szervezetek pályázhatják meg.

A témával foglalkozó sajtótájékoztatón Matteo Salvini olasz belügyminiszter is részt vett, aki régóta kilátásba helyezte a menedékkérők olaszországi támogatási rendszerének átalakítását. Salvini szerint ugyanis a napi fejenkénti 35 euró meghaladta az EU-átlagot. Matteo Salvini kijelentette, az összeg csökkentésével sok „látszat önkéntes” és az olasz szervezett bűnözés is elesik majd az általuk a befogadásból eddig húzott haszontól.

„Az igazi önkéntesek maradnak pályán, akiket a segítés szelleme vezet, miközben a sok hamis egyesület eltűnik” – nyilatkozta Mateo Salvini. Hozzátette: „véget ért a gyöngyélet (..) aki eddig az (állami) mannából élt meg, az mostantól diétára kényszerül”.

A belügyminiszter arra utalt, hogy az utóbbi időben számos olaszországi migránstáborról kiderült, hogy az erre a célra létrehozott álszervezetek mögé bújva a szicíliai maffia vagy a calabriai ‘ndrangheta üzemeltette őket, és ezek a bűnszervezetek tették zsebre a bevándorlóknak átutalt összegeket.

Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy Olaszországnak azokat kell befogadni, akik a háború elől menekülnek, „a gazdasági bevándorlóknak nincs helye”: „aki a háború elől menekül a testvérem, aki viszont drogot árul és randalirozik, vissza kell térnie hazájába”.

Azt mondta, Olaszország az egymás után bevezetett migrációs intézkedésekkel jól érthető üzenetet küld a migránsok származási országaiba és az embercsempészeknek is. Megjegyezte, hogy ezzel egy időben Olaszország biztonságos humanitárius folyosókon keresztül szerdán is 44 menekültet fogad be.

Gerarda Pantalone prefektus, a belügyminisztérium polgárjogi és migrációs felelőse elmondta, hogy az összeg csökkentésével a menedékkérők jogai és méltósága nem sérül. Az olasz állam szállást és ellátást biztosít számukra, érkezésükkor fejenkénti higiéniai-egészségügyi csomagot és egy 5 eurós telefonkártyát kapnak. A menekültjogban részesülőknek olasz nyelvet is tanítanak.

Az olaszországi migránstáborokban jelenleg közel 145 ezer ember tartózkodik.

Salvini üdvözölte az újabb migrációs intézkedést, miután a római parlament felsőháza szerdán megszavazta a nevével fémjelzett migrációs-biztonsági törvénycsomagot is. Salvini kijelentette, az utóbbi 5 hónap alatt többet tettek le az asztalra mint az előző kormányok 5 év alatt.

A L’Avvenire az olasz püspöki kar (Cei) napilapja azt írta, Matteo Salvini célja a kisebb, emberközpontú befogadóközpontok felszámolása, amelyeket eddig helyi civil szervezetek tartottak fenn. Az újság szerint a támogatás-csökkentéssel a menedékkérők integrációja károsul, mivel a táborokban nem jut majd pénz a nyelvi és szakmai képzésükre, ami miatt még könnyebben a feketepiacra kerülhetnek.