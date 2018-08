Charlottesville egy év után is sebeket tép fel

Támadják Trumpot, aki pedig elítélte a rasszizmust

A megerősített rendőrségi jelenlét ellen tiltakoztak és tudósítókat is inzultáltak amerikai baloldali tüntetők a hét végén az egy évvel ezelőtti charlottesville-i zavargások évfordulóján. Virginiában rendkívüli állapotot hirdettek ki, a fehér fajgyűlölők nem tüntethettek. Washingtonban is mozgósították a rendfenntartókat arra az esetre, ha ismét összecsapnának a fehér nacionalisták és az ellentüntetők. Donald Trump Twitter-közleményben ítélte el a rasszizmus minden formáját, de a The New York Times szerint ez kevés: szerintük az elnöknek külön el kellett volna határolódnia a fehérek felsőbbrendűségét hirdetőktől.

„Miért vagytok rohamfelszerelésben? Nem látunk rohamot!” – kiabálták helyszíni beszámolók szerint antifasiszta tüntetők a charlottesville-i rendőröknek tegnapra virradóra. – Tavaly a náciktól féltem, idén pedig a rendőrségtől – idézte a Breitbart jobboldali hírportál Lisa Woolfork virginiai egyetemi oktatót, a Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) mozgalom egyik szervezőjét, aki szerint a rendőrség túlzott erődemonstrációval ellensúlyozta tavalyi tehetetlenségét. Az NBC tévécsatorna tudósítója eközben arról számolt be, hogy a tüntetők nagyon agresszívak a médiával, őt is inzultálták és szidalmazták.

A Virginia állambeli településen éppen egy éve robbantak ki zavargások szélsőjobboldaliak és antifasiszta ellentüntetők között; egy nőt halálra gázoltak, egy rendőrségi helikopter szerencsétlenségében pedig további két fő vesztette életét. Több százan – köztük fajvédők, neonácik és a Ku-Klux-Klan fajgyűlölő szervezet tagjai – tiltakoztak a város döntése ellen, miszerint eltávolítják Robert Lee, az amerikai polgárháborúban harcoló konföderációs erők tábornokának szobrát.

A műalkotás – jogvitákat követően – ma is a helyén áll, de nemcsak a polgárháború öröksége és a rabszolgatartás kérdése, hanem a Charlottesville-ben tavaly történtek is sebeket tépnek fel. A városban a baloldaliak most egyedül tüntethettek: a fajgyűlölők nem kaptak engedélyt, és Virginiában rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Fehér nacionalisták ugyanakkor területfoglalási engedélyt kaptak Washingtonba, a Fehér Ház elé, helyi idő szerint tegnap estére, azaz lapzártánk utánra. Az eseményre David Duke korábbi Ku-Klux-Klan-vezetőt is meghívták. – Emberemlékezet óta nem utasítottak vissza az első alkotmánykiegészítésre hivatkozó (vagyis a véleménynyilvánítás szabadságával élő) kérelmet – fogalmazott egy amerikai illetékes. De a rendfenntartók nagy erőkkel készültek arra, hogy szét kell választaniuk a szélsőjobboldaliakat az ellentüntetőktől.

Elítélem a rasszizmus minden formáját és az erőszakos tetteket – közölte Twitter-üzenetében Donald Trump. Az elnök lánya és tanácsadója, Ivanka Trump úgy fogalmazott: „Nincs helye a fehér felsőbbrendűségnek, a rasszizmusnak és a neonácizmusnak.” Tegnap a liberális The New York Times korábbi rasszizmusvádakkal kötötte össze az elnököt, úgy vélve: az elnöknek is el kellett volna külön határolódnia a fehér fajgyűlölőktől. „Ha nem lenne rasszizmus, az NBC és a CNN feltalálná: felerősítik ezt Charlottesville-ben és másutt is, megosztva az amerikaiakat, a demokraták malmára hajtva a vizet” – írta a Breitbart.