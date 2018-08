Cenzúrázva várják vissza a Google-t

Visszatérését tervezi Kínába az onnan nyolc évvel ezelőtt cenzúragondok miatt kiebrudalt Google, csakhogy csökkent képességű lesz a keresőmotorja.

A visszatérés ára ugyanis a Reuters hírügynökség két információforrása szerint az, hogy a Kínára szabott verzió jó néhány weboldalat blokkol majd, s olyan keresőszavak sem szerepelhetnek benne, mint emberi jogok, demokrácia, vallás vagy békés tiltakozás.

A The Intercept című leleplező hírportál szerint a Google mérnökei már be is mutatták az alkalmazást a kínai kormánynak. A Google 2010-es kiutasítása óta keresi az alkalmat a visszatérésre, bár számos termékét betiltották a kínai hatóságok. Idén januárban például a keresőcég beruházott egy valós idejű mobiljátékplatformba, júliusban pedig egy mesterséges intelligencián alapuló játékot tett elérhetővé a kínai Tencent internetes befektetési holding We­Chat nevű közösségi oldalán.

A módosított keresőmotor projektje állítólag tavaly tavasszal indult egy a cég belső feljegyzéseit ismerő informátor szerint. A program azután vett lendületet, hogy Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója egy magas rangú kínai kormánytisztviselővel találkozott. A hírforrás azt is hozzátette, hogy az alkalmazás végleges változata hat-kilenc hónap múlva elindulhat.

Kínai részről is megerősítették, hogy a Google felvette a kapcsolatot az internetszabályozási hatósággal a módosított keresőprogrammal kapcsolatban. A kínai hírforrás azt is elmondta, hogy a jóváhagyás még hiányzik, s szinte biztos, hogy ebben az évben már nem indul el. A The Information című technológiai híroldal pedig azt jelentette, hogy a Google egy hírgyűjtő alkalmazást is fejleszt kínai használatra, amely meg fog felelni a cenzúra által támasztott követelményeknek.

A The Intercept Google-visszatérésről szóló riportjának hatására szerdán 7,7 százalékkal esett a Kínában vezető keresőmotor, a Baidu Amerikában jegyzett részvényeinek árfolyama, annak ellenére, hogy cég a vártnál jobb üzleti eredményt ért el a második negyedévben. A hír olvastán felforrósodtak a kínai közösségi oldalak is, többek között élénk vita folyt arról, hogy érdemes-e használni a cenzúrázott Google-t, vagy továbbra is az amerikai változatot böngésszék illegális virtuális magánhálózatokon.