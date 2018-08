Bűnös segélyszervezetek

A brit parlament elítélte a szexuális visszaéléseket

Számos szexuális visszaélés történt a segélyszervezeteknél, állapították meg tegnap a brit parlament illetékesei. A nemzetközi fejlesztési ügyeket vizsgáló alsóházi bizottság az Oxfam segélycsoport botrányával kapcsolatban tett közzé jelentést. A nagy-britanniai székhelyű globális szervezet februárban került reflektorfénybe, amikor kiderült, hogy stábjának magas rangú tagjai szexuális együttlétért fizettek a 2010-es haiti földrengés tinédzser túlélőinek.

Az ügy kapcsán akkor lavina indult el: nemcsak az Oxfamon belül, hanem más segélyszervezetek kapcsán is egyre több visszaélésről hullott le a lepel. A vizsgálatot folytató brit testület elnöke, Stephen Twigg bűnrészességbe hajló engedékenységgel vádolta a szektort, amikor bemutatta a 120 oldalas jelentés eredményeit. Kiemelte, a segélyszervezeteket jobban foglalkoztatja jó hírnevük védelme, mint az áldozatoké.

A politikusok szerint sokkal többet lehetett volna tenni a szexuális kizsákmányolás ellen, hiszen nyílt titok volt, hogy a segélyezésben dolgozók ilyen visszaéléseket követnek el. Hozzátették, e szervezetek vezetése kollektív kudarcot vallott. Stephen Twigg önámításnak nevezte a segélyszervezetek vezetői részéről, hogy azt gondolták, megoldották a problémát, mielőtt nyilvánosságra került volna.

„A mai jelentés különösen fájdalmas számomra” – fogalmazott a szervezet honlapján az igazgatója, Caroline Thomson. „Az Oxfam azért létezik, hogy segítse a Föld legkiszolgáltatottabbjait. Tudjuk, hogy kudarcot vallottunk abban, hogy a kiszolgáltatott haiti nőket megvédjük, ezt mélyen sajnáljuk” – írta. Hozzátette, a szexuá­lis visszaélések megelőzése elsődleges prioritássá kell váljon, a bizottság által megfogalmazott ajánlások pedig komoly figyelmet igényelnek.

Az Oxfamnál 123 esetet tártak fel, amely során visszaélés történt. Márciusban újabb vád érte a szervezetet, amiért a szexuális visszaélések többszöri vádja ellenére a szervezet több vezetője is a pozíciójában maradhatott. Kiderült az is, hogy a szervezet nem végzett bűnügyi nyilvántartási ellenőrzést a 23 ezer önkéntesén.

A szervezetet egyébként már nem csak a botrány sújtja: a haiti ügy kirobbanása óta jelentősen visszaesett a támogatók száma, így a költségvetése is csökkent. A bizottság most hangsúlyozta, a zéró toleranciénak alapelvnek kell lennie, egyszerűsíteni kell a visszaélések jelentésének lehetőségét, és komolyabbá tenni a válaszlépéseket és a megelőzést. A testület javasolta egy segélyezési ombudsman kinevezését is, akinek a feladata az áldozatok segítése lenne.