Brutálisan ölte meg feleségét egy migráns

Meglepően kis büntetéssel megúszta az az algériai migráns, aki egy kábellel megfojtotta a feleségét, mert szerinte túlságosan francia lett, úgy öltözködött, mint egy európai nő, miniszoknyában járt, és még arra is vetemedett, hogy a válóperük után elmenjen dolgozni. 22 év börtönt kapott, de ha jól viselkedik a börtönben, harmadolhatják a büntetését. Az ügyész felháborodott, ő 30 év minimális elzárást követelt, és szerinte nem egyszerű gyilkosságként kell kezelni az ügyet, hanem úgynevezett kommunitarianizmus miatt elkövetett bűnként. Azaz, olyan gyilkosság, amit a muszlimok a saját párhuzamos társadalmuknak való esztelen megfelelés miatt követnek el.

Azeddine Brahimi 2001-ben érkezett Franciaországba. Ahogy lenni szokott, már nem tudják, hogy hogyan és miként szerezte a papírjait. Elvett később egy algériai lányt, Khadiját. A férfi erőszakos volt mindig is, rendszeresen verte feleségét és később megszületett gyereküket. Börtönbe került emiatt, de csak rövid időre. Aztán 2013-ban az asszony elvált tőle.

A migráns tovább kínozta így is családját, majd amikor felfogta, hogy az asszony európai életet akar élni, nem hordott muszlim fejfedőt, sőt, munkát vállalt, majd francia nőként öltözködött, még miniszoknyát is felvett, egyik este felment az asszonyhoz, majd hideg kegyetlenséggel mögé lépett, és hátulról egy kábellel megfojtott – számolt be róla az Origo.

A rendőrségen még azt mondta, hogy előre eltervezte, sőt, megkönnyebbült, hogy megtette. Aztán, nyilvánvalóan ügyvédje tanácsára később azt hazudta, hogy hirtelen dührohamot kapott. A bíróság hitt neki.