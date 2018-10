Brutális migránsháború tört ki Barcelonában

Egy újabb olyan videó bukkant fel az interneten, amelyen megvadult bevándorlók durván megtámadják a rendőröket. A helyszín ezúttal Barcelona, de igazából az eseménysorra bárhol sor kerülhetett volna a kontinens nyugati felén.

Mintegy 10-15 afrikai migráns esett neki a rendőröknek, különféle tárgyakkal megdobálva őket Barcelonában. A Twitteren keringő videón az is látható, ahogy az egyik agresszív bevándorló egy közepes méretű kukát hajított közvetlen közelről a pajzsokkal védekező rendőrsorfalra.

A felvételen a hatóság emberei látványosan tétlenek voltak, aminek megvan az oka: a hatályos jogszabályok szerint semmilyen intézkedési jogkörük nincs az ilyen esetekben. A tweet alatt olvasható hozzászólásokban a felháborodott kommentelők többek között a megfelelő jogi szabályozás hiányát kifogásolták.

Sok jóra nem számíthatnak a barcelonaiak, hiszen Manuel Valls, korábbi bukott francia miniszterelnök szeptember végén bejelentette indulási szándékát Barcelona polgármesteri posztjáért a jövőre esedékes spanyol önkormányzati választásokon. Valls kabinetének tagja volt az az Emmanuel Macron, aki jelenlegi francia elnökként Európa bevándorláspárti erőinek egyik legfontosabb szimbóluma.

Hasonló álláspontra helyezkedett egykori miniszterével Valls is, akit szintén a migrációt erősen támogató politikusként tartanak számon. A francia politikus amúgy úgy állhat rajtvonalhoz a barcelonai polgármesteri cím megkaparintásárt, hogy kettős állampolgár. Egy rádióinterjúban kiderült róla, ha négy év múlva spanyol-francia vb-döntőre kerülne sor, előbbinek szurkolna, úgy, hogy elvileg eddig Franciaországot tartotta hazájának, és innen kapja a fizetését. A katalán adóban való szereplése során arra is fény derült, hogy erősen hiányosak az ismeretei a katalán-spanyol politikai viszonyról.

More cultural enrichment in Barcelona, Spain.

Illegals invaders attack the castrated Police with no repercussions.

Great to see all those scientists, engineers, & doctors bringing their skills & wealth to Europe. #SundayMorning #AMJoy pic.twitter.com/NOvRuqleCo

— Amy Mek (@AmyMek) 2018. október 14.