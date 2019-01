Brit állampolgársággal is rendelkezik a Moszkvában kémkedéssel vádolt amerikai

Brit állampolgársággal is rendelkezik a Moszkvában kémkedéssel megvádolt, amerikai Paul Whelan – erősítette meg az orosz külügyminisztérium pénteken a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Arról, hogy az orosz fővárosban december 28-án őrizetbe vett Whelan brit útlevéllel is rendelkezik, csütörtökön a brit The Times című napilap számol be elsőként.

Az orosz diplomáciai tárca közölte, hogy a brit fél konzuli hozzáférést kért Whelanhez, a kérés elbírálása még folyik. Ezt a RIA Novosztyinak a brit külügyminisztérium is megerősítette.

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének munkatársai értesítették a brit diplomáciai képviseletet arról, hogy Whelan kettős állampolgár. Jon Huntsman amerikai nagykövet szerdán kereste fel a kémkedés címén letartóztatott férfit. Whelan nem ismerte el az ellene felhozott vádat.

Moszkva Lefortovo kerületének bírósága december 29-én rendelte el Whelan egy hónapos előzetes letartóztatását. Őrizetbe vételét az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) az óév utolsó napján hozta nyilvánosságra.

Kedden Whelan családja közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy a 48 éves volt tengerészgyalogos – aki jelenleg egy autóalkatrészeket gyártó michigani cég biztonsági vezetője – ártatlan, és csupán azért érkezett Moszkvába, hogy részt vegyen egy esküvőn. A családtagok felvették a kapcsolatot az amerikai külügyminisztériummal és kongresszusi politikusokkal is.

Az orosz sajtóban megjelent értesülések szerint Whelant „tetten érték”, amikor a Kremlhez közeli Metropol szállodában átvette egy meg nem nevezett orosz biztonsági szolgálat munkatársainak névjegyzékét.