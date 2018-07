Brexitaggályok Belfastban

London nem fogadja el, hogy határellenőrzés legyen az Ír-szigeten

Jelenleg az EU térfelén pattog a labda – hangoztatta észak-írországi látogatásának második napján Theresa May brit miniszterelnök, aki azt várja Brüsszeltől, hogy mondjon ítéletet a londoni kormány brexit-javaslatcsomagjáról. A konzervatív kormányfő Belfastban a brit kilépés egyik legégetőbb kérdésére, az Ír-sziget határok közötti átjárhatóságának ügyére is kitért, és újfent leszögezte: brit miniszterelnökként sosem fogadna el olyan megoldást, amely a jövőben fizikai ellenőrzést tenne lehetővé Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán.

Kiemelte, olyan megoldás sem lehetséges, amely Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé emel vámhatárt. A brit parlament egyébként épp a héten fogadott el egy keményvonalas javaslatot, amelynek értelmében a brexit utáni Észak-Írország nem válhat a királyság többi részétől elkülönülő vámszabályozási területté.

Az európai sajtó szerint Brüsszelben meglehetősen kétkedve fogadták a May-kormány tervét. A The Times beszámolója alapján Michel Barnier uniós főtárgyaló már a hivatalos brüsszeli álláspont ismertetése előtt May szemére vetette, hogy a javaslatcsomag számos ponton összeegyeztethetetlen az unió alapértékeivel. Barnier tegnapi sajtóértekezletén pedig arra emlékeztetett: még az Egyesült Királyságban sem értek véget a brexitről szóló viták.

– A célom, hogy megvédjem az EU egységes belső piacát – hangoztatta a francia diplomata a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, hozzátéve: kétségei vannak afelől, hogy a londoni javaslatok a gyakorlatban nem jelentenek pluszterheket az európai fogyasztóknak. Az északír kérdésről pedig azt mondta: Brüsszel – a londoni kritikákkal ellentétben – nem falat akar emelni Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része közé, viszont mielőbbi megoldásra törekszik a kérdésben.

Csütörtökön a frissen kinevezett brexitügyi miniszter, Dominic Raab is Brüsszelbe érkezett. A látogatást meglehetősen beárnyékolta, hogy a tagállamoknak szánt és az egyes uniós nyelvekre lefordított szövegváltozatokat több esetben is rosszul fordították, írta a The Telegraph, példaként hozva a hollandok panaszait, miszerint gyakorlatilag egy, a leggyengébb fordítóprogrammal elkészített javaslatcsomagot kaptak kézhez. A teljes képhez hozzátartozik, hogy közben a britek arról panaszkodnak: az Európai Unió nem veszi őket elég komolyan.

– Azt kell tudatosítanunk Brüsszelben, hogy ez a végső ajánlat, ezzel kell dolgozniuk – fogalmazott Andrea Leadsom brit házelnök egy interjúban.