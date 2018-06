Brexit: westminsteri akadály May előtt

Két kulcsfontosságú szavazásra készül a brit parlament

Újabb konzervatív forradalmat akar leverni Theresa May brit miniszterelnök, a héten a londoni alsóház ugyanis ismét a brit EU-kilépés kényes kérdéseiről szavaz. Szakértők szerint a kisebbségi kormány ezúttal is túléli a parlamenti háborút. Maynek közben egy másik frontra is figyelnie kell: a Soros György támogatta Best for Britain szervezet egy második brexitnépszavazásért indított kampányt.

„Képzeld el, ha Donald Trump vezényelné le a brexitet! Bukásokkal és káosszal tarkított folyamat lenne, és mindenki azt hinné, hogy Trump megőrült. De legalább vinnénk valamire” – ezek a mondatok nem egy londoni kocsmában hangzottak el, hanem a brit külügyek vezetője, Boris Johnson egy konzervatív politikusokkal megrendezett közös vacsorán éltette az amerikai elnököt és szólt oda saját főnökének, a brexittel bajlódó Theresa Maynek.

A sajtónak kiszivárgott mondatok kiválóan szemléltetik az erőviszonyokat a brexit kérdésében megosztott kormánypárton belül, amely a héten újra összetartásból vizsgázik. A londoni alsóház ugyanis „visszakapja” a lordok házától a kilépési törvénytervezetet, amelybe nem kevesebb mint tizenöt helyen nyúltak bele a felsőházi képviselők, így mától ismét olyan kényes kérdések kerülnek terítékre a Westminsterben, mint a szigetország vámuniós tagságának sorsa vagy a parlamenti voksolás a végső brexitalkuról.

Utóbbi két kérdéskör egyébként könnyen Theresa May vesztét jelentheti, írta a The Telegraph, utalva arra, hogy a lordok szembementek a kormány akaratával, és nagy többséggel London vámuniós tagsága mellett foglaltak állást, illetve azt is az alsóház értésére adták: a tervezettnél nagyobb beleszólást akarnak az Egyesült Királyság és az EU közötti alkuba.

Ennek ellenére a matematika ismét kisegítheti a kormánypártot: a The Guar­dian napilapnak nyilatkozó források szerint a mai és holnapi szavazások is megnyerhetők. David Lidington miniszterelnök-helyettes a The Telegraph hasábjain arra kérte a „lázadó” konzervatívokat és a többi képviselőt, hogy támogassák a miniszterelnököt, illetve azt a jogi bizonyosságot, amelyet a törvénytervezet kilátásba helyez.

Tegnap este Theresa May is a képviselők kegyeiért folyamodott, a kormányfő a konzervatív frakció befolyásos, 1922 Bizottság nevű csoportja előtt kijelentette: a szavazás során a kormánypártnak egyértelművé kell tennie, hogy egy emberként harcol a britek akaratának megvalósításáért. – Azt akarják, hogy a pénzünk, a jogszabályaink és a határaink feletti ellenőrzés visszaszerzésével teremtsünk szebb jövőt Nagy-Britanniának – hangoztatta May sajtóforrások szerint.

A pillanatnyi győzelem ugyanakkor nem elég, hiszen a Soros György támogatta Best for Britain szervezet időközben kampányba kezdett egy újabb brexitnépszavazásért. A Bloomberg információi szerint az aktivisták a brit parlamenti képviselőkre akarnak nyomást gyakorolni, hogy azok mielőbb kezdeményezzék egy, a végső brexitmegállapodásról szóló referendum kiírását. A jövő tavaszra tervezett voksolás tervét jelenleg 40-50 képviselő támogatja, de mások is meggyőzhetők – idézte az amerikai portál a csoport ügyvezetőjét.