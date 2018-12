Brexit: Egyre indulatosabbak a viták az újabb népszavazásról

Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról.

Vasárnap Theresa May konzervatív párti miniszterelnök is megszólalt az ügyben, szinte példátlanul erőteljes nyilatkozatban bírálva Tony Blairt, amiért a volt munkáspárti kormányfő az elmúlt napokban több, nagy feltűnést keltő beszédben szorgalmazta az újabb referendum kiírását. Blair hasonlóan erőteljes nyilatkozatban utasította vissza May bírálatát.

Tony Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil szerveződés, a People’s Vote pénteki londoni rendezvényén felszólalva kijelentette, hogy megítélése szerint immár 50 százalék feletti az esélye egy újabb népszavazás kiírásának a brit EU-tagságról.

Blair szerint még Theresa May számára is ésszerű megoldást kínálna a népszavazás kiírása, tekintettel arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről általa elért egyezményt a parlamenti többség nem hajlandó elfogadni. A volt munkáspárti kormányfő a hétvégén Brüsszelbe utazott, ahol EU-tisztviselők előtt tartott beszédében kijelentette: az uniónak fel kellene készülnie a Brexit március 29-i határidejének meghosszabbítására annak érdekében, hogy legyen idő az újabb népszavazásról szóló tárgyalásokra.

Theresa May a Downing Street által ismertetett vasárnapi nyilatkozatában élesen elítélte Blair kijelentéseit. May szerint Tony Blair az egykor általa is viselt miniszterelnöki tisztség és az általa egykor szolgált brit nép ellen követett el inzultust azzal, hogy Brüsszelben próbálja aláásni a jelenlegi kormány tárgyalási pozícióit az újabb népszavazás szorgalmazásával.

A miniszterelnök szerint „most már túl sokan próbálkoznak” a Brexit-folyamat kisiklatásával saját politikai érdekeikből ahelyett, hogy a nemzet érdekeit helyeznék előtérbe. Theresa May hozzátette: az ő kötelessége az, hogy teljesítse az EU-tagságról 2016-ban tartott referendum döntését. A 2016-os népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.

A brit belpolitikában szinte példátlan, hogy hivatalban lévő miniszterelnök ilyen indulatos hangvételű nyilatkozatban bírálja valamelyik hivatali elődjét.

Tony Blair vasárnap nem kevésbé erőteljes hangvételű válaszközleményben utasította vissza May bírálatát. Blair szerint ha a parlamentben nem lehetséges egyezségre jutni a Brexit-megállapodásról, akkor logikus döntés lenne ismét a választókhoz fordulni. A volt munkáspárti kormányfő szerint „furcsa dolog” e logikát inzultusnak nevezni. Tony Blair szerint felelőtlenség, hogy „gőzhengerrel próbálnak átnyomni” a parlamenten egy olyan Brexit-megállapodást, amelyet a képviselők rossznak tartanak, és felelőtlenség az is, hogy Theresa May ennek egyetlen alternatívájaként a megállapodás nélküli Brexit veszélyével fenyegetőzik.

Blair megerősítette: arra szólítja fel az EU-t és a brit parlamentet is, hogy készüljenek fel az újabb referendumra, mivel a folyamatok „erősödő lendülettel” tartanak ebbe az irányba.

Blair nincs egyedül azzal a véleményével, hogy a Brexit ügyében kialakult belpolitikai patthelyzetet újabb népszavazás kiírásával kellene feloldani. Sir John Major volt konzervatív párti miniszterelnök – Blair egykori politikai riválisa és közvetlen hivatali elődje – egy minapi interjúban azt mondta: „sziklaszilárd megalapozottsága” lenne az újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról, mivel mára egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók a Brexit-kampánytábor jórészt teljesíthetetlen ígéreteiben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az EU-ból.

Az EU-val elért kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak kedden kellett volna szavaznia, de Theresa May előző nap – újabb időpont kitűzése nélkül – elhalasztotta a voksolást, azzal az indokkal, hogy súlyosak a nézeteltérések az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére szolgáló megoldás ügyében, és emiatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása.