Brexit: Brüsszelben vizsgázik May

Az uniós állam- és kormányfők holnapi rendkívüli csúcstalálkozójukon valószínűleg nem gördítenek akadályt a brexitmegállapodás elé. A brit kilépésre – és Theresa May miniszterelnöki pozíciójára – sokkal nagyobb veszélyt jelent a decemberi parlamenti szavazás Londonban.

Szkepticizmussal fogadták az Egyesült Királyságban Theresa May bejelentését, miszerint elérhető közelségbe került a megállapodás London és Brüsszel jövőbeli kapcsolatrendszerének milyenségéről. Boris Johnson, a kormányfő egyik leghangosabb brexitpárti kritikusa például azt írta a Twitteren: a politikai deklaráció egyetlen része sem mondja ki egyértelműen, hogy az ­Európai Unió a jövőben nem gyakorolhat vétót a szigetország által tető alá hozott kereskedelmi alkuk vagy a brit törvénykezés felett.

Dominic Raab egykori brexitügyi miniszter pedig azt rótta fel Maynek: a körvonalazott brexitmegállapodás hátrányosabb a britek számára, mint az uniós tagság fenntartása.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a brit miniszterelnök szerda este érkezett Brüsszelbe, hogy Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel együtt dolgozzanak a brit–uniós jövőbeli kapcsolatrendszert körvonalazó szövegen, amely nem mellékesen Theresa May belpolitikai harcát is segítheti. A 26 oldalas deklaráció a múlt héten elfogadott – és jelentősen hosszabb – kilépési megállapodással együtt értelmezendő, írta a Politico hírportál, hozzátéve: Európa-szerte a holnapi brexitügyi csúcsot megelőző utolsó pillanatig zajlanak majd az egyeztetések a szövegről.

May egyébként már ma este Brüsszelbe érkezik, ahol ismét csak Junckerrel bonyolít le találkozót. Spanyolország, bár továbbra is kifogásolja Gibraltár kérdésének kezelési módját – egyedüli kritikus EU-tagállamként –, valószínűleg nem tud majd akadályt gördíteni a dokumentum elfogadása elé, fogalmazott a BBC.

Tehát egyértelműnek tűnhet, hogy a kilépés végrehajtását sokkal inkább a decemberi, londoni parlamenti szavazás nehezítheti meg. May tegnap egy rádióműsorban elmondta: számol azzal, hogy a képviselők leszavazzák a brexitalkut, ami még nagyobb bizonytalanságot eredményezne.

– Ha visszatérünk Brüsszelbe azzal: „Az embereknek nem tetszett ez az egyezség, kaphatnánk-e másikat?”, nem hinném, hogy az EU beadja a derekát, és jobb megállapodással áll elő – hangoztatta, ám arra kérdésre nem adott egyértelmű választ, hogy az alku leszavazása esetén távozik-e a miniszterelnöki székből. Egyúttal azt is bejelentette, hogy hamarosan körútra indul a szigetországban, hogy a polgárokkal is megértethesse a brexitmegállapodásban rejlő előnyöket.