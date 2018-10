Bocsánatot kért Trump a Kavanaugh családtól

Mindenki ártatlan mindaddig, amíg be nem bizonyosodik a bűnössége – jelentette ki Donald Trump elnök Brett Kavanaugh esketési ünnepségén, az egész amerikai nép nevében kérve bocsánatot az alátámasztatlan szexuális vádakkal illetett főbírótól. Kavanaugh – akit hivatalosan már múlt szombaton beiktattak – tegnap kezdte meg a munkát a szövetségi legfelső bíróságon. Szimpatizánsok mind a főbírónak, mind pedig legismertebb vádlójának, Christine Blasey Fordnak több százezer dollárt kalapoztak össze az interneten, a Kavanaugh-üggyel összefüggő költségeik fedezésére.

A mindenkori 114. amerikai főbíróként tette le esküjét másodszor is, de immár Donald Trump elnök jelenlétében Brett Kavanaugh. A liberális The New York Times megjegyzése erre az: a 114 ember hat fő kivételével mind fehér férfi.

De a szövetségi legfelső bíróság tagjai között a fehér férfiak jelenleg csak egyfős többségben vannak; a kilenctagú testületben egy fekete férfi és három nő is szolgál. – Egy bírónak függetlennek kell lennie, és értelmeznie, nem pedig alakítania kell a jogot – fogalmazott esketési ceremóniáján Kavanaugh, azt is bejelentve: mind a négy bírósági fogalmazó, aki mellette dolgozik majd, nő lesz.

Trump az egész amerikai nép nevében bocsánatot kért nemcsak Kavanaugh-tól, hanem a családjától is – a főbíróval együtt megjelent feleségétől és két kislányuktól – „a szörnyűségekért, amelyeken keresztülmentek”. Az elnök szerint igazolást nyert a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI vizsgálatát követően a bíró ártatlansága, de a liberális sajtó, így a Huffington Post vitatja, hogy ez bebizonyosodott volna.

– Mindenki ártatlan mindaddig, amíg be nem bizonyosodik a bűnössége – fogalmazott az ártatlanság vélelmének elvét hangsúlyozva Trump. Mindenesetre a Kavanaugh-t szexuális természetű vádakkal illető nők közül a legismertebb, a szenátusi meghallgatáson is megjelent Christine Blasey Ford pszichológusnő a hírek szerint nem akarja folytatni az ügyet, így nem törekszik Kavanaugh – már főbírói minőségében történő – közjogi felelősségre vonására. (Az impeachment néven ismert eljárást nemcsak elnökökkel, hanem például bírókkal szemben is elvileg le lehet folytatni.)

Mind Ford, mind pedig Kavanaugh javára több százezer dollárt adakoztak az elmúlt hetekben szimpatizánsok az új amerikai divattá vált GoFundMe adománygyűjtő internetes oldalon, a Kavanaugh-üggyel kapcsolatosan megnövekedett költségeik fedezésére. Ford ügyvédei azt mondták: a család azóta sem tudott visszaköltözni az otthonába, mert halálos fenyegetéseket kap a történtek miatt.

Az alkotmánybírókként is szolgáló amerikai legfőbb talárosok élethossziglan vagy a lemondásukig szolgálnak, és Kavanaugh kinevezésével 5:4-es fölénybe kerültek a konzervatív tagok. Ráadásul míg Trump kinevezettjei az ötvenes éveik elején járva a legfiatalabbak a testületben, a két legidősebb (85, illetve 80 éves) tag a liberális oldalt erősíti.