Bizonyítékok arra, hogy Svédországban valami tényleg nincs rendben

A nyugaton tomboló PC terror egyik legeklatánsabb példája Svédország, ahol a svéd állami televízió fokozta tovább az ép ésszel lassan fel sem fogható furcsaságokat.

A rendőrség ugyanis a lakosság segítségét kérte egy bűneset kapcsán, s nyilvánosságra hozták az elkövetők fényképét. Ám, mivel szemlátomást bevándorlókról van szó, a svéd állami (!) televízió egyszerűen elhomályosította a felvételen a tettesek arcát, így felismerhetetlenné téve azokat.

A fenti eset már túlmegy azon a határon is, amivel eddig találkoztak a svédek, hogy a rendőrségnek hallgatnia kell az elkövetők származásáról, adott esetben használható személyleírást sem adhatnak, nehogy kiderüljön az igazság.

Most azonban úgy tűnik, a svéd tévé bűnpártolást követett el, nehezítve a rendőrség munkáját, segítve a bűnözőket. Ehhez tegyük hozzá, hogy éppen a napokban ítéltek el egy svéd nyugdíjast, aki a szomáliai migránsok munkamoráljára tett megjegyzést a közösségi médiában.

Ezután gyakorlatilag semmi sem kizárt, ha a migránsok jogairól van szó. Még belegondolni is rossz, mi lehet a következő lépés az egykori északi mintaállamban. Talán elérkeznek ők is ahhoz a ponthoz, ahol a britek tartanak a gyűlölet-bűncselekmények terén. Albionban a rendőrségnek már olyan gyűlölet-bűncselekményekkel is foglalkozniuk kellett, mint a buszvezető, akinek tekintete rasszista, vagy a rasszista módon ugató kutya esete.