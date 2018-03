Bíróság előtt Puigdemont

A katalán politikus kiadatásáról hatvan napon belül döntenek a németek

Német bíróság elé állt tegnap Carles Puigdemont menesztett katalán elnök. A bíróság most csupán a személyazonosságát vizsgálta, illetve azt, hogy a következő hetekben szabadlábon maradhat-e. A német törvényszéknek ugyanis hatvan napja van dönteni arról, hogy kiadja-e a politikust Spanyolországnak.

– Számos érv szól amellett, hogy Németország megtagadja a kiadatást, főként azért, mert az politikai célokat szolgálna. Úgy gondolom, figyelembe veszik majd, hogy Spanyolország a diktatúra felé halad, nincs demokrácia, megválasztott politikusokat küldenek börtönbe – fogalmazott Puigdemont ügyvédje, Paul Bekaert.

A német rendőrség vasárnap délután vette őrizetbe Puigdemontot a dán–német határon, aki ellen a spanyol legfelsőbb bíróság múlt pénteki döntése nyomán adtak ki ismét európai elfogatóparancsot. A függetlenségpárti politikus a katalán parlament októberi feloszlatása óta Belgiumban tartózkodott önkéntes száműzetésben.

Most is oda tartott Finnországból, ahol egy konferencián vett részt, illetve megjelent a finn parlamentben és a Helsinki Egyetemen is. A finn rendőrség a hét végén jelezte, körözi az 55 éves politikust, aki ezért sietve elhagyta az országot. A német rendőrség vasárnap a Schleswig-Holstein tartomány északi részén fekvő Neumünster börtönébe szállította.

Német tudósítások szerint a politikus fontolgatja, hogy menedékkérelmet nyújt be Németországban. Valószínűtlen azonban, hogy a menedékkérelem felülírja az európai elfogatási parancsot, tette hozzá a Kieler Nachrichten című lap.

Közben a katalán parlament elnöke, Roger Torrent is összehívta szerdára a parlamentet, hogy megvitassák az egykori katalán vezető helyzetét. A katalán függetlenségi politikusok sorsának kérdése megosztja egész Spanyolországot. Tegnap délután több politikus is megszólalt: egyesek megoldást sürgettek, míg mások lázadónak és sikkasztónak nevezték a letartóztatott politikusokat.

A spanyol legfelsőbb bíróság illetékes bírája 13 függetlenségpárti politikus ellen emelt vádat lázadásért, amelynek címén harminc évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. A katalán parlament szombati ülésén elmaradt az eredetileg tervezett szavazás Jordi Turull, a függetlenségpárti Együtt Katalóniáért párt elnökjelöltjéről, mivel többek között őt is előzetes letartóztatásba helyezték.

A letartóztatások miatt Barcelonában több mint ötvenezren vonultak az utcára a hét végén. A tüntetők szabadságot követeltek a politikai foglyoknak, és többen összecsaptak a rohamrendőrökkel. A dulakodásban 52-en megsérültek.