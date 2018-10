Beszállt a magyar–ukrán vitába az Egyesült Államok

Továbbra is arra biztatjuk Magyarországot, ne használja kétoldalú vitáját arra, hogy akadályozza a NATO együttműködését Ukrajnával – mondta Kay Bailey Hutchison amerikai NATO-nagykövet egy tegnapi konferenciabeszélgetésen a HVG kérdésére.

Az elhangzottak átiratát a Magyar Idők is megkapta az amerikai képviselettől. Hutchison kifejtette: „Ukrajna számára fontos, hogy minden lehetséges módon segítsük az orosz agresszió elhárítása érdekében. Reméljük, hogy Magyarország külön meg tudja oldani Ukrajnával az oktatási törvénnyel kapcsolatos nézeteltérését.”

Ezzel egybevágóan tegnap Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is arról beszélt a szövetség védelmi miniszteri tanácskozását megelőző brüsszeli tájékoztatóján – amelyről a távirati iroda számolt be –, hogy Kijev és Budapest remélhetőleg párbeszéd útján talál elfogadható megoldást. A NATO folytatja politikai és gyakorlati segítségnyújtását Kijev számára, tette hozzá.

Ukrajna még ezen a héten kiutasítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Budapest nem hívja őt vissza – jelentette be Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint. Ebben leszögezte: Kijev „udvariasan, de nagyon keményen és következetesen” cselekszik majd.

A külügyminiszter a múlt héten is utalt rá: kiutasíthatják a konzult. Klimkin most hangot adott azon véleményének is, hogy Oroszország a magyar útlevelek ukrán állampolgároknak való kárpátaljai kiadása körül kialakult helyzetet felhasználja Kárpátalja és egész Ukrajna destabilizálására.

Szijjártó Péter már korábban világossá tette: amennyiben az ukrán kormány kiutasítja a beregszászi konzult, Magyarország is haladéktalanul kiutasít hazánkból egy ukrán konzult.

A külgazdasági és külügyminiszter tegnap az M1 aktuális csatornán arról beszélt: Ukrajnában elnökválasztás lesz, és Petro Porosenko, a népszerűtlen államfő vélhetően ezért kelt gyűlöletet a kisebbségek, elsősorban a kárpátaljai magyarok ellen.