Bámulatos dolog derült ki a néhai amerikai elnökről

A néhai George H. W. Bush amerikai elnök álnéven 10 éven át szponzorálta egy fülöp-szigeteki fiú tanulmányait és megélhetését – számolt be róla csütörtökön a BBC News

George Herbert Walker Bush, a 41. amerikai elnök 94 évesen novemberben hunyt el. Csak halála után derült ki, hogy titokban, álnéven, egy jótékonysági szervezeten keresztül hosszú ideig támogatott egy rászoruló gyereket.

Bush álnevet használt, és a fiúnak, amikor hétévesen felkarolta, fogalma sem volt róla, hogy ki segít neki valójában. Timothy csak 17 éves korában tudta meg a Compassion International jótékonysági szervezettől, hogy Bush járult hozzá tanulmányaihoz és mindennapi megélhetéséhez. Az elnök leveleket is írt a fiúnak, ezek közül néhányat a szervezet a Colorado Springs Gazette napilapban publikált.

A néhai elnök 2001-ben, egy washingtoni karácsonyi koncerten szerzett tudomást a jótékony szervezet tevékenyégéről és a személyes támogatás működéséről. Valószínűleg azért nem fedte fel magát Timothynak, mivel attól tartott, hogy célpontba kerülhet, ha megtudják, hogy egy volt amerikai elnökkel levelezik. Stafford szerint még Bush családja sem tudott róla, hogy az elnök levelezett a fiúval, Bush szintén amerikai elnök fia, George W. Bush 2008-ban, egy állami fogadáson tőle tudta meg. Felidézte, hogy Laura Bush, a first lady meghatódott, az elnök pedig pillanatnyi hallgatás után azt mondta: „igen, ez apámra vall”.

A levelek mellett Bush ajándékokat, köztük művészeti kellékeket is küldött. Timothy üzeneteiben ezeket rendre meg is köszönte. Timothy később elmondta, nagy hatással volt az életére, amikor megtudta, kivel is levelezett valójában és ki támogatta.

„Tetszik, hogy a világ egyik legbefolyásosabb embere minden fanfár nélkül kapcsolatba lépett a világ legszegényebb sorban élő gyermekeinek egyikével. Az az érzésem, hogy még sok jó dolgot tett, amiről nem tudunk és köztük egy csomó olyat is, amiről sohasem fogunk értesülni” – fogalmazott Stafford.