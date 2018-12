Az üzletre koncentrálna a Huawei

A vezérigazgató nem szeretné, ha politikai síkra terelnék a szakmai kérdéseket

A sokak által rosszul értelmezett kínai jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy egy cég manipulálja a termékeit, nem kémkedhetnek mások után – mondta lapunknak William Wu. A Huawei magyarországi vezérigazgatója szerint nincs takargatnivalójuk, és nagyon elégedettek a magyarországi helyzetükkel.

– A Huawei a sajtóban egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Háborút látunk?

– A Huawei Technologies egy olyan infokommunikációs üzleti vállalkozás, amely az ügyfelei érdekében dolgozik. Az 5G technológiában vezetők vagyunk, ebben egy évvel járunk előbbre, mint versenytársaink. A kiberbiztonság nagyon fontos kérdés, az ágazat egyre fontosabbá válik a mindennapi élet során, ám ez nem szabad, hogy politikai hátterű legyen, maradjon mindenképpen szakmai alapokon.

– A Huawei olyan területen jár mindenki előtt, amelyet kémkedésre is lehet használni. Hogy tudnák elkerülni, hogy beleszóljon a politika?

– A sokak által rosszul értelmezett kínai jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy egy cég manipulálja a termékeit ilyen módon, nem kémkedhetnek mások után. Az amerikaiak vádjai ellentétesek a szabadkereskedelem szellemével, a versenyt bénítják meg a különböző cégek között. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók, ebben az esetben az állampolgárok drágábban tudnak hozzájutni egy adott szolgáltatáshoz, nem tudják kihasználni a verseny adta előnyöket. A Huawei 170 országban van jelen, mindenhol bíznak bennünk, nincs semmiféle bizonyíték sehol arra, hogy a Huawei bármilyen módon törvénysértést követett volna el. Ha ilyesmit tennénk, az nyomon követhető volna.

– Más cégek tennének ilyet, használnák a rendszerüket kémkedésre?

– Mi az üzlettel szeretnénk foglalkozni. Azt szeretnénk, hogy az éles verseny ellenére megtaláljuk a lehetőséget, hogy a nagy technológiai óriások egymás mellett élhessenek. Az amerikai versenytársak termékeinek bizonyos alkatrészeit Kínában gyártják, a Huawei-ét az Egyesült Államokban. Ezért nem mondhatjuk, hogy háború dúlna mindig közöttünk. Mindig van rá lehetőség, hogy mindenki számára előnyös megoldást találjunk.

– Kanadában letartóztatták a Hua­wei pénzügyi igazgatóját. Ez politikailag motivált ön szerint?

– Biztosak vagyunk benne, hogy végül fény fog derülni az igazságra, és ennek megfelelően a kanadai és az amerikai igazságszolgáltatás elengedi a Hua­wei pénzügyi vezetőjét.

– Jelenleg a Huawei élen jár az új technológia fejlesztésében?

– Igen, úgy vélem. Amikor csatlakoztam a társasághoz, tizenöt évvel ezelőtt, a technológiai fejlesztésben jóval hátrébb tartottunk. Ez sokat változott, minden évben a bevételünk 10-12 százalékát a kutatás-fejlesztésre fordítjuk, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz évet élünk-e meg. Tavaly több mint tízmilliárd dollárt fordítottunk a kutatásra, s ez így fog folytatódni. Ez csak a mi cégünkre jellemző ilyen mértékben, ezért is tudtunk az élre állni.

– Amit a Huawei tesz kutatási-gazdasági téren, az szépen szolgálja Peking politikai érdekeit is. Kapcsolatos egymással a két célkitűzés?

– A kínai kormányzat a vállalatait arra biztatja, hogy lépjenek ki a globális térbe, de mindenkor az ottani és a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően viselkedjenek. Minden országnak érdeke, hogy jól működjenek a cégei. Ahogy említettem, mi is egy gazdasági társaság vagyunk, amely minden külföldi országban úgy működik, hogy követi a helyi szabályozást, tiszteletben tartja a törvényeket. A terméknek jónak kell lennie, a fejlesztésnek folyamatosnak, a költségeknek pedig vállalhatóaknak. Mindegy, hogy Kínából, Amerikából vagy bárhonnan érkezel, ezeket szem előtt kell tartani. Az üzleti partnereink azért választanak minket, mert megbízhatóak vagyunk, elöl járunk az iparágban, jó a termékünk, és hosszú távon is lehet velünk tervezni.

– Az önöket illető gyanúsítgatások kizárólag a Kína irányában érzett bizalomhiányból fakadnak?

– Amikor 2000-ben Európában elkezdtük a munkát, akkor egy még általánosabb bizalmatlanság volt felénk, mondván, kínai cég, biztos nem jó technológiai szempontból, ki tudja, mi van a termékeikbe beépítve. Nagyjából öt évünkbe telt, amíg meg tudtuk győzni a partnereinket, érdemes minket választani. Azóta élvezzük a bizalmat, és mi is bízunk bennük. Bizonyítékot pedig eddig senki nem talált, mert nincs miről. Ha bármi módon eljátszanánk ezt, akkor azzal lábon lőnénk magunkat, így semmiképp se tennénk ilyet. Magyarországon 2005-ben nyitottuk meg az irodánkat, azóta 1,2 milliárd dollárt fektettünk be, több mint kétezer embernek adunk munkát, a lakosság hetven százaléka használja valamelyik termékünket internetezéshez, mindennapi kommunikációjához. Magyarországon továbbra is komoly üzleti terveink vannak.

– Elégedett a magyarországi helyzetükkel?

– Igen, teljes mértékben. A legnagyobb tengerentúli gyártási és logisztikai központunk Magyarországon működik. A helyi gazdaság roppant dinamikusan fejlődik, a négyszázalékos növekedési ütem elképesztő a nyugati világban, ahogy az is fontos, hogy politikailag is nagyon stabil országról beszélünk.