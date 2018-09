Az utolsó civil mentőhajó is eltűnik a Földközi-tengerről

Matteo Salvini nyomására Panama visszavonta az Aquarius regisztrációját

Olaszország nyomására vissza-vonta a panamai hajózási hatóság az Aquarius regisztrációját: a civil mentőhajó jelenleg is a vízen van 58 menekülttel a fedélzetén, a partot érését követően azonban köteles eltávolítani a közép-amerikai ország lobogóját, ezzel pedig a működési engedélye is megszűnik. A világon egyébként egyik ország zászlaja alatt sem úszik annyi hajó, mint Panama égisze alatt, többek között az adóelkerülésre is lehetőséget adó feltételek miatt.

A Közép-Amerika legdélibb államának számító Panamai Köztársaságot alig négymillióan lakják, népességét tekintve tehát messze alulmarad szomszédaitól, az aprócska nemzet azonban ennek ellenére a világ legnagyobb hajózási flottáját tudhatja magáénak – az Egyesült Államokat és Kínát is maga mögé utasítva.

A világon tehát egyetlen ország lobogója alatt sem tesznek vízre annyi hajót, mint Panama égisze alatt, ez azonban nem azt jelenti, hogy a közép-amerikai országban hosszú tradíciója lenne a hajós kereskedelemnek. Sőt, éppen ellenkezőleg: Panamának mindössze egyetlen kis hajózási társasága van, bár emellett működik számos olyan vállalat is, amelyek kiegészítő tengeri szolgáltatásokat nyújtanak a kikötők és a csatorna körül. Ebből következik, hogy a kis ország zászlaja alatt közlekedő kereskedelmi és mentőhajók olyan külföldi tulajdonosokhoz tartoznak, amelyek szeretnék elkerülni saját országaik jóval szigorúbb hajózási szabályozásait.

Panama ugyanis egy úgynevezett nyílt nyilvántartás szerint működteti hajózási szabályozását, ami annyit tesz, hogy nagyon könnyű, akár online is elvégezhető egy adott hajó regisztrációja, emellett pedig az olcsó külföldi munkaerő alkalmazását is lehetővé teszi. A közép-amerikai ország pontosan 101 éve működteti ezt a rendszert, az eredményre pedig igen büszke: 2014-es adatok szerint több mint 8600 hajó úszott Panama zászlaja alatt, míg Amerika körülbelül 3400, Kína pedig 3700 vízi járművet regisztrált.

A Marine Traffic blog szerzője szerint egy hajó számára egy másik nemzet lobogója éppen olyan, mintha valaki egy második útlevelet birtokolna: sokkal nagyobb mozgásteret, emellett pedig a szabályozásoktól való védelmet biztosít, ugyanis a zászló mögött álló ország szabályozását kell betartani.

Ezt használta ki a Földközi-tengeren tevékenykedő utolsó civil mentőhajó, az Aquarius is, hamarosan azonban a hajó legénységével együtt kénytelen lesz visszavonulni, a panamai hajózási hatóság ugyanis – Olaszország nyomására – visszavonta a regisztrációját. Az Aqua-rius jelenleg is a nyílt vízen tartózkodik 58 migránssal a fedélzetén, a Médecins Sans Frontiéres (Orvosok Határok Nélkül) és az SOS Méditerranée segélyszervezetek által működtetett mentőhajó azonban a következő partot érésekor köteles eltávolítani a panamai lobogót, ezzel pedig a működési engedélyének is búcsút inthet.

A hajó legénysége közleményük szerint megdöbbenéssel értesült arról szombaton, hogy Olaszország felszólította a panamai hajózási hatóságokat: tegyenek azonnali lépéseket az Aquarius ellen. Az NGO-knak hadat üzenő Matteo Salvini olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes úgy nyilatkozott: ezernél is többször cserélhet nevet vagy zászlót ez a hajó, akkor is zárva maradnak előtte az olasz kikötők. Nem tesz ugyanis mást, mint támogatja az illegális bevándorlást és segíti az emberkereskedőket.