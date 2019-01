Az uniós lobbibotrányba keveredhetett Verhofstadt

Máig vitatott a Marokkó és az EU közötti kereskedelmi megállapodás

Guy Verhofstadt személyes közbenjárásával marad el a Marokkó és az Európai Unió közötti társulási megállapodás egyes kiegészítéseiről szóló európai parlamenti (EP) vita, adta hírül hétfőn az EUobserver brüsszeli hírportál.

Értesüléseik szerint az uniós testület holnap vitázott volna az észak-afrikai ország és Brüsszel közötti kereskedelem kérdéseiről, ám Verhofstadt a liberális frakció vezetőjeként – a parlamenti elnökök értekezlete formáció keretében (itt az EP elnöke és a képviselőcsoportok vezetői kapnak helyet – a szerk.) – kezdeményezte a diskurzus elmaradását, így valószínűleg csak a szavazásra kerül majd sor.

A belga exminiszterelnök javaslatát olyan jelentős frakciók is támogatták, mint az Európai Néppárt és az EU-kritikus Európai Konzervatívok és Reformerek csoport, írta az EUobserver, amely tegnapi cikkében arról is beszámolt: hiába keresték Verhofstadtot az üggyel kapcsolatban, a politikus és irodája egyelőre nem állt rendelkezésre.

A parlamenti vita kiharcolt elmaradása nem a Rabat–Brüsszel-kapcsolatok súlya miatt érdekes: a kérdés kapcsán tavaly év végén lobbibotrány robbant ki, miután a brüsszeli sajtó egy része azzal vádolt meg EP-képviselőket, hogy a kereskedelmi liberalizáció égisze alatt valójában Marokkó Nyugat-Szaharára vonatkozó területi követeléseit támogatják.

A Nyugat-Szahara a hetvenes évek végén, a Spanyolországtól való függetlenedést követően vált háborús helyszínné, és Rabat – az őslakosokkal szemben – a mai napig ellenőrzés alatt tartja az olajban és foszfátban gazdag terület nyugati felét.

Mint azt az EUobserver felderítette, az uniós lobbijegyzékben nem szereplő EuroMedA nevű alapítvány vezetésében befolyásos marokkói politikusok – többek között a volt külügyminiszter – mellett a francia liberális Patricia Lalonde is helyet kapott, aki épp a Marokkó és az EU kereskedelmi kérdéseivel foglalkozó parlamenti dokumentum jelentéstevője volt.

A nyilvánvaló érdekazonosság miatt Lalonde lemondott a posztról (azt most is Verhofstadt liberális frakciójának egyik képviselője tölti be), a parlament pedig belső vizsgálatot indított, mert más képviselők is érintettek lehettek a botrányban, közölte az EUobserver, hozzátéve: a parlamenti vita elmaradásával továbbra is megválaszolatlan marad megannyi kérdés az alkuval kapcsolatban, amely a vitatott hovatartozású Nyugat-Szaharából származó mezőgazdasági termékekről is rendelkezik.

Rabat alkupozícióját az uniós tár-gyaló­asztaloknál (és a színfalak mögött) a bevándorlás ügye is segíti: az unió tavaly döntött arról, hogy 275 millió eurót folyósít az illegális migránsokkal küzdő állam megsegítésére.