Az Európai Uniótól várja a segítséget Theresa May

A brexitmegállapodás sorsa továbbra is kérdéses

Theresa May hiába érkezett egy megnyert bizalmatlansági szavazást követően a brüsszeli EU-csúcsra, a brit miniszterelnök helyzete továbbra sem könnyű. Az Európai Unió ugyanis nem engedi, hogy a már tető alá hozott brexitmegállapodást a kilépés ezen szakaszában megváltoztassák, a kritikusok pedig pontosan ezt követelik a kormányfőtől. Annyi mindenesetre biztos, hogy a londoni alsóház csak jövőre szavaz a vitatott alkuról.

Annak ellenére sem csillapodnak a kedélyek az Egyesült Királyságban, hogy Theresa May miniszterelnök magabiztosnak számító, 200-117 arányú győzelmet aratott a vele szemben kezdeményezett bizalmatlansági szavazáson. Az eredményekről szerda este számolt be a konzervatív frakció illetékes testületének vezetője, May pedig a Downing Streeten állt kamerák elé, hogy tudassa: itt az ideje a britek által megszavazott uniós távozás végrehajtásának, illetve a brexit ügyében megosztott szigetország újraegyesítésének.

A kormányfő arra is emlékeztetett: tisztában van vele, hogy jelentős számú párttársa szavazott ellene, és természetesen az ő érveiket is kész meghallgatni. Bár a konzervatív párt szabályzata értelmében Mayjel szemben most legalább egy évig nem kezdeményezhető újabb bizalmi voksolás, a helyzete nem lett könnyebb. A nagyarányú konzervatív ellenszavazat ugyanis biztossá teszi, hogy a miniszterelnök brexitmegállapodása aligha fog zöld jelzést kapni a londoni alsóházban, írta elemzésében a BBC szakértője, hozzátéve: a konzervatív kormánypártban pedig tovább forrnak az indulatok a May elleni sikertelen puccs miatt.

A kemény brexit követelőit látszólag az sem nyugtatja meg, hogy a miniszterelnök asszony tegnap Brüsszelben hivatalosan is ígéretet tett rá, hogy a következő, 2022-ben esedékes parlamenti szavazás alkalmával már nem ő fogja vezetni a pártot. Újságírói kérdésre azt ugyanakkor nem erősítette meg, hogy már közvetlenül a brexit után, jövő márciusban távozna a hatalomból.

A kritikusok elsősorban az ír–északír határon foganatosítandó tartalék megoldást kérik számon a miniszterelnökön. Utóbbi lényege, hogy a szigetország és az Európai Unió között egységes vámügyi szabályozás léphessen életbe, ha Londonnak a 2020-ig tartó átmeneti időszak végéig sem sikerül átfogó kereskedelmi megállapodást tető alá hoznia Brüsszellel. May bírálói szerint ez azzal fenyeget, hogy az Egyesült Királyság a brexit után az egységes belső piacban ragadhat. Az EU részéről az utóbbi hetekben számtalanszor jelezték, hogy nem hajlandók a megállapodástervezet újranyitására, de az AFP hírügynökség tegnap délután már arról számolt be, hogy May a ma végződő csúcstalálkozón kézhez kaphat egy politikai deklarációt, amely a 27-ek részéről rögzíti a tartalék megoldás ideiglenes jellegét.

A brit miniszterelnök Brüsszelbe érkezve mindenesetre nem volt optimista. Mint mondta, nem vár azonnali áttörést a találkozótól. – Tárgyalni fogok az európai vezetőkkel arról, hogy mi szükséges a megállapodás sikeréhez – idézte a The Guardian a miniszterelnököt, aki tegnap többek között Leo Varadkar ír miniszterelnökkel és Donald Tusk európai tanácsi elnökkel is kétoldalú találkozót bonyolított.