Az ENSZ-főtitkár szerint háborúval fenyeget a helyzet Gázában

Az erőszak elburjánzása annak a jele, hogy a háború szélére sodródott a helyzet a Gázai övezetben - figyelmeztetett az ENSZ főtitkára.

A világszervezet Biztonsági Tanácsának szánt és hétfőn az AP amerikai hírügynökség birtokába került jelentésben António Guterres sürgette Izraelt és a Gázai övezetet irányító Hamász radikális palesztin szervezetet, hogy tartsanak ki a 2014 háborújukat lezáró tűzszünet mellett.

A világszervezet főtitkára az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) címzett jelentésben hangsúlyozta: sokkolta, hogy az izraeli védelmi erők éles lőszert is használtak a március végén a Hamász felhívására tömegesen tüntető palesztinok ellen az izraeli-gázai határon.

Március 30. óta palesztinok ezrei vonultak a határterületre, sokan közülük megpróbálták áttörni a határkerítést. Az izraeliek azt állítják, hogy csak a legszükségesebb esetben lőttek éles tölténnyel, a legveszélyesebbnek vélt tüntetőkre.

A tüntetők azt követelik, hogy visszatérhessenek a mai Izrael területére, ahonnan 1948-ban, a zsidó állam kikiáltása után felmenőik elmenekültek. A kerítés áttörése a hivatalosan ezt a célt szolgálná. Gáza lakosságának kétharmada a zsidó államból menekültek leszármazottjai.

A Nagy Visszatérés Menetének nevezett akció kezdete óta legkevesebb 130 palesztin halt meg, és sok ezren szenvedtek éles lőszer és egyéb tömegoszlató eszközök okozta sebesüléseket.

Guterres utalt arra, hogy aránytalannak véli az izraeli részről alkalmazott erő mértékét, és leszögezte: a katonaságnak kötelessége a lehető legnagyobb önmérsékletet tanúsítani. Gyermekek, továbbá egyértelműen újságíróként és egészségügyi dolgozóként azonosítható személyek megölése különösképpen elfogadhatatlan – fogalmazott. Hozzátette: a szakembereknek lehetőséget kell adni arra, hogy elláthassák feladatukat anélkül, hogy a haláltól vagy sebesüléstől kelljen tartaniuk.

Guterres a Hamász tevékenységét is elítélte, amely szerinte nemcsak a palesztinok és izraeliek életét sodorja veszélybe, hanem aláássa a gázaiak élhető jövőbe vetett kilátásait. Emlékeztetett arra, hogy rakétákat lőttek ki a zsidó állam irányába, valamint arra, hogy számos tüntető megpróbálta áttörni a határkerítést.

„Minden kétséget kizáróan elítélem mindegyik érintett fél azon lépéseit, melyek ehhez a veszélyes és törékeny helyzethez vezettek” – szögezte le.

A főtitkár nehezményezte Izrael telepespolitikáját is, amelyet Jeruzsálem az ENSZ BT egy 2016-os tiltó határozata ellenére is töretlenül folytat. Meglátása szerint ez újabb akadályokat görget a kétállami megoldás elé.

Eközben egyiptomi és palesztin biztonsági tisztviselők közölték: a korábbiaknál huzamosabb ideig, további két hónapig tartja nyitva a Rafah melletti gázai átkelőjét, hogy enyhítsen a blokád alatt élő Gázai övezet palesztin lakosságának egyre súlyosbodó életkörülményein.

Egyiptom 2007 óta tartja zárva gázai átkelőjét, amikor is a Hamász átvette az uralmat az övezetben. Kairó azóta olykor-olykor, egy-két nap erejéig nyitotta meg a határátkelőt, de akkor is csak diákokat, egészségügyi ellátásra szorulókat engedte be Egyiptomba.

A határátkelőt legutóbb a muszlim böjti hónap, a ramadán elején nyitották meg, és az augusztus végi íd al-adha ünnepségig nyitva is marad.

Beszámolók szerint a Gázai övezetben az egészségügy katasztrofális helyzetben van, az infrastruktúrát vészesen elhanyagolták, a lakosság jelentős része pedig munkanélküli.