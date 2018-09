Az elnök az a Washington támogatta arab országokat teszi felelőssé az iráni merényletért

Ali Hamenei ajatolláh, legfelsőbb iráni vezető az Egyesült Államok által támogatott, Perzsa-öböl menti arab államokat tette felelőssé egy közleményében a szombati merényletért, amelyben ismeretlen fegyveresek megöltek 25 embert egy katonai parádén, az ország délnyugati részén lévő Ahváz városban.

Hamenei azonban nem nevezte meg, mely államokra gondol.

A merénylet áldozatainak csaknem fele a Hamenei közvetlen ellenőrzése alá tartozó Forradalmi Gárda elitalakulat tagja volt. Ez volt az egyik legsúlyosabb támadás, amely a gárdát valaha érte.

Hamenei vádja valószínűleg tovább növeli a feszültséget Irán és nagy térségbeli riválisa, Szaúd-Arábia, valamint utóbbi öbölbeli szövetségesei és nagy tengerentúli szövetségese, az Egyesült Államok között, amelyek mind azon dolgoznak, hogy elszigeteljék Iránt – állapította meg a Reuters hírügynökség.

A merénylet elkövetőjeként jelentkezett az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista szervezet, és Dzsavád Zarif külügyminiszter is az IÁ-t vádolta meg, de jelentkezett egy iráni arab szeparatista mozgalom is, az Arab Harci Mozgalom Ahváz Felszabadításáért, amely tagja egy szeparatista ernyőszervezetnek, az Ahvázi Nemzeti Ellenállásnak. Ez utóbbi ernyőszervezetről azt mondta egy iráni katonai szóvivő, hogy Szaúd-Arábia támogatja, de kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és az izraeli titkosszolgálattal is. A tetteseket két, Öböl menti országban képezték ki – tette hozzá.

Az Arab Harci Mozgalom Ahváz Felszabadításáért szóvivője az AP hírügynökségnek nyilatkozva azt állította, hogy az ő embereik hajtották végre a támadást, és tagadta, hogy az IÁ fegyveresei tették.

Hatósági közlés szerint mind a négy merénylőt megölték. A támadás sebesültjeinek száma legalább hetven.

Ahváz az olajban gazdag Huzisztán tartomány székhelye. Többször előfordult, hogy arab szakadárok támadásokat hajtottak végre az ottani olajipari létesítmények ellen.

A merénylet miatt a teheráni külügyminisztériumba bekérték szombat este Hollandia, Dánia és Nagy-Britannia nagykövetét, mert Teherán szerint ezek az országok otthont adnak iráni ellenzékieknek, köztük szakadár etnikai mozgalmak tagjainak. A minisztérium szóvivője követelte a nyugati országoktól, hogy ítéljék el a merényletet, és adják ki Iránnak azokat, akik kapcsolatban állnak az elkövetőkkel. A szóvivő szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió nem tartja terrorista csoportoknak ezeket a szakadár iráni szervezeteket mindaddig, amíg Európában nem követnek el terrortámadást.

A merényletet elítélte Irán fontos szövetségesének, Szíriának az elnöke, Bassár el-Aszad, de az ellenségnek tartott Egyesült Államok külügyminisztériuma és Egyiptom is, amely Szaúd-Arábia egyik fontos szövetségese.