Az eddig stabilnak vélt kelet-antarktiszi gleccserek is olvadnak

Először észlelték jelentős mértékű olvadás jeleit az eddig stabilnak vélt kelet-antarktiszi gleccserek egy részénél – közölte az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).

Az Antarktika nagyjából kétharmadát kitevő kelet-antarktiszi régióról eddig úgy vélték a kutatók, hogy ezt a térséget kevésbé fenyegetik azok a drasztikus változások, amelyek a Nyugat-Antarktisz és az Antarktiszi-félsziget sérülékeny jégtakaróit sújtják.

A műholdas felvételek tanúsága szerint azonban a kelet-antarktiszi partvonal nagyjából egynyolcad részén vékonyodnak a gleccserek és nagyobb sebességgel mozognak – írja a BBC hírportálja.

A szakemberek szerint ha ez a folyamat nem változik, az a jövőben hatással lesz a globális tengerszintre. Az Antarktika ezen régiójának vízgyűjtő medencéiben elegendő jég van ahhoz, hogy 28 méterrel megnövelje a globális tengerszintet, amennyiben teljesen elolvad.

Catherine Walker, a NASA Goddard Űrközpontjának gleccserkutatója az Amerikai Geofizikai Unió (AGU) őszi találkozóján ismertette az eredményeit Washingtonban.

A szakember szerint azt már korábban megállapították, hogy a kelet-antarktiszi Totten-gleccser olvadni kezdett, feltehetőleg az óceán mélyéről feljövő melegebb vizek hatására. A műholdas felvételekből most az is egyértelműen kiderült, hogy a Totten szomszédságában lévő gleccserek is olvadni kezdtek.

A legjelentősebb jégveszteséget a Vincennes-öböl területén észlelték, ahol 2008 óta csaknem 3 méterrel csökkent a gleccserek magassága és nagyjából 3 százalékkal nőtt a sebességük.

Ezen jégárak esetében is a változékony tengeri jég és a széljárás miatt a felszínre kerülő meleg óceánvíz számlájára írható az olvadás.