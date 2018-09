Az amerikai elnöktől vár segítséget a cigány király

Dorin Cioaba, a romák önjelölt nemzetközi uralkodója elégedetlen Brüsszellel. A Nagyszebenben élő cigány király úgy véli: az Európai Unió már nem támogatja a roma közösséget, helyette a szíriai menekültekre összpontosít. „Ezért úgy gondoltuk, hogy az amerikaiaktól kérünk segítséget. Az amerikai nép kicsit nyitottabb a hozzájuk érkező romák problémáira.

Brüsszel kapui bezárultak előttünk” – idézte az Agerpres román hírügynökség a cigányok királyát. Cioaba szerint az Európai Unióban néhány millióra tehető a romák száma, és közülük egymillióan Romániából vándoroltak ki.

Az önjelölt uralkodó az Egyesült Államokban tett látogatása után nyilatkozott a sajtónak. Mint elmondta, Washingtonban számos, a politikai élethez közel álló személlyel találkozott, akiktől segítséget kért annak érdekében, hogy jövőre találkozhasson Donald Trumppal. A cigány király közölte: az amerikai elnök támogatását szeretné kérni annak kapcsán, hogy egyre több roma vándorol ki az Egyesült Államokba.

Tájékoztatása szerint több ígéretet is kapott, a szenátus néhány tagjával is megbeszéléseket folytatott. New Yorkban Cioaba felavatta a Romák Nemzetközi Szervezetének irodáját.

Dorin Cioaba tavaly januárban levélben ajánlotta fel Donald Trumpnak a romák segítségét. „Az általam képviselt nemzetiség támogatásáról biztosítom projektjei megvalósításában, és ajánlatot tennék egy együttműködésre: a romák megépítenék a falat Amerika és Mexikó között.

Olcsón dolgozunk, mert a romáknak nincs munkahelyük, és igen gyenge anyagi helyzetben vannak. Nem utolsósorban tájékoztatom, hogy a romák jó fémmegmunkáló szakemberek, képesek tehát megvalósítani az ön elképzelését” – írta. Trump válaszáról azóta sem érkeztek hírek.