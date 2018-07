Az abortusz a tét az USA-ban

Liberális csoportok tüntettek a főbírójelölt ellen

Azonnal heves vitákat váltott ki Amerikában Donald Trump új főbírójelölése, miután az elnök az esti ­televíziós főműsoridőben bejelentette, Brett Kavanaugh jóváhagyását kéri a szenátustól. Maga a döntés nem volt meglepő: az 53 éves szövetségi fellebbviteli bíró szerepelt azon a listán, amelyről Trump korábban közölte, hogy arról választja ki jelöltjét.

Szakértők úgy vélik, Kavanaugh – aki korábban George W. Bush republikánus elnök, illetve a Bill Clinton elnökkel szemben vizsgálódó Kenneth Starr különleges ügyész munkatársa volt – a második legkonzervatívabb jogász lehet az alkotmánybíróság szerepét betöltő kilenc vezető taláros között. Jelölését tegnap konzervatív csoportok éljenezték, liberális jogvédők viszont tüntettek ellene.

Utóbbiak nemcsak attól tartanak, hogy Trump immár második főbírói jelölésével tovább folytatódik a legfelső bíróság jobbratolódása, hanem immár az abortuszhoz fűződő jog megvonásától is. Trump az elmúlt évtizedekben változtatott a művi vetéléssel kapcsolatos álláspontján, a 2016-os elnökválasztási kampányban is abortuszellenes nézeteket hangoztatott, büntetést is kilátásba helyezve. Később ezt úgy pontosította, hogy a zugabortuszt végző orvosokat marasztalná el.

Az életpártinak nevezett amerikai jobboldal Trump, különösen pedig Mike Pence, a nála konzervatívabb alelnök politikai hátországának számít. Kavanaugh pedig egy tavalyi fellebbviteli bírósági ítéletnél megfogalmazott különvéleményé­ben ellenezte a mesterséges terhességmegszakítás jogát egy sajátos esetben, amelyben a várandós anya egy vizsgálati fogságban lévő, 17 éves törvénytelen bevándorló volt.

A művi vetéléshez való jogot egy 1973-as legfelső bírósági ítélet biztosítja. Most ennek a felülvizsgálata merült fel. Márpedig a kérdés rendkívüli horderejű az Egyesült Államokban, ahol egy internetes abortuszszámláló szerint az elmúlt 45 évben több mint 60 millió, idén pedig csaknem félmillió abortuszt hajtottak végre. – Trump jogi vágódeszkára helyezte a reprodukciós jogokat – fogalmazott Charles Schumer, a szenátusi demokraták vezetője.

Az ellenzék fogadkozik: nem szavazza meg Kavanaugh-t. A két nagy párt között kiegyenlítettek az erőviszonyok a törvényhozás felsőházában; elképzelhető, hogy a főbírójelöltet átszavazás nélkül, némi ügyrendi huzavona után egymaguk jóvá tudják hagyni a republikánusok, még a novemberi választások előtt. A legfőbb bírókat élethossziglani időtartamra nevezik ki; egy hely most egyikük, Anthony Kennedy önkéntes visszavonulásával vált üressé.