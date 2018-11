Autóba rejtett pokolgép robbant, és fegyveresek rohantak meg egy kabuli épületet

Autóba rejtett pokolgép robbant szerdán a G4S brit biztonsági cég kabuli épületegyüttese előtt, majd fegyveresek rohanták meg a létesítményt mindössze órákkal Asraf Gáni afgán államfő béketervének ismertetését követően.

Az afgán egészségügyi minisztérium legfrissebb közlése szerint eddig legkevesebb tíz ember meghalt és tizenkilencen megsebesültek a támadásban. Az iszlamista tálib lázadók jelentkeztek a merénylet elkövetőjeként.

Zabihullah Mudzsahid, a kormányellenes szélsőségesek szóvivője azt állította, hogy a teherautóba rejtett pokolgép tucatnyi „megszállóval, illetve bérenccel” végzett, majd több tálib harcos megrohanta az épületegyüttest, hogy annak megmaradt lakóit megöljék.

A G4S Twitter-üzenetben megerősítette a támadás tényét, mondván „még tart” és együttműködnek az afgán biztonsági erőkkel a roham visszaverése érdekében. A cég világszerte végez őrző-védő feladatokat.

„Az autóba rejtett pokolgép robbanását követően néhány fegyveres hatolt be a G4S létesítményébe” – közölte Nadzsib Danis, afgán belügyminisztériumi szóvivő. Hozzáfűzte: „Erőink harcba bocsájtkoztak a fegyveresekkel”.

„Egy órával a robbantást követően még fegyverropogást lehetett hallani a térségből, s félő, hogy vannak további áldozatok” – számolt be az általa tapasztaltakról Mohammad Vasim szemtanú a Hszinhua kínai hírügynökségnek.

A belügyi tárca szóvivője egyelőre nem tudta megmondani, hány támadó van, illetve az áldozatok pontos számáról sem tudott tájékoztatást adni.

Asraf Gáni államfő mindössze órákkal korábban ismertette béketervét egy az ENSZ égisze alatt megrendezett Afganisztán-konferencián Genfben. Az elnök szerint a terv megvalósítása, ami a többi között az iszlám szélsőséges tálibokat is beillesztené a társadalomba, legalább öt évet vesz majd igénybe, egyebek mellett a csaknem hatmillió, az országot elhagyó vagy azon belül menekültté váló hazatérők miatt, akiknek szintén vissza kell illeszkedniük a társadalomba.

Korábban Atáullah Afgán, Hilmend tartomány tanácsának vezetője arról számolt be, hogy a térségben legkevesebb 30 civil áldozata van a kormányerők és a kormány ellen harcoló, iszlám szélsőséges tálib mozgalom közötti legutóbbi összecsapásoknak, amelyekben 16 tálibot is megöltek. Gazni mellett három amerikai katona is életét vesztette a szélsőségesek ellen vívott harcokban.

Biztonsági tisztségviselők pedig felhívták a figyelmet annak valószínűségére, hogy az erőszak elharapódzhat a tálibokkal tervezett hivatalos béketárgyalások előtt, mivel a szélsőségesek ilyen módon akarják majd erősíteni tárgyalási pozíciójukat.