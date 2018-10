Angela Merkel mentegette az atomalkut Izraelben

A kancellár útján a németországi zsidóellenes támadások is terítékre kerültek

Az izraeli kabinet tagjaival tárgyalt tegnap Jeruzsálemben Angela Merkel német kancellár, ám a kapcsolatok szorosabbra fűzése nyomán tervezett találkozón megannyi vitás kérdés is terítékre került. A legégetőbb talán az iráni atomalku sorsának, illetve az iszlám köztársaság fegyverkezésének az ügye, amelyről Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott: nem titok, hogy ellenzi a 2015-ben tető alá hozott nukleáris megállapodást, ugyanis az dollármilliár-dokat ad a terrorizmust finanszírozó Teherán kezébe.

– Az iráni agresszió pedig Európát sem kerüli el – idézte a kormányfőt az izraeli sajtó. Később Reuven Rivlin elnök is arra buzdította Merkelt, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan egyoldalúan mondja fel a többhatalmi alkut. A német kancellár mindenesetre állta a sarat, és leszögezte: annyiban egyetért az izraeli állásponttal, hogy mindent meg kell tenni az iráni fegyverkezés feltartóztatása érdekében, ugyanakkor az atomalku épp ezt a célt szolgálja.

A kancellár látogatását nemcsak Teherán, hanem a Kan al-Ahmar nevű beduin falu felszámolásának és áttelepítésének az ügye is beárnyékolta. A német sajtó szerint gyakorlatilag a kormányülés egésze forgott kockán, ugyanis a német diplomácia – és maga Merkel is – hevesen ellenzi az áttelepítési politikát. A The Jerusalem Post szerint Merkel Izraelben már árnyaltabban fogalmazott és belügyként jellemezte a beduin falu ügyét. Mindemellett újfent állást foglalt az izraeli–palesztin konfliktus kétállami megoldása mellett.

A kancellár egyébként barátinak jellemezte a német–izraeli kapcsolatokat, és tegnap a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékmúzeumba is ellátogatott, ahol arra tett ígéretet: Németország mindig is emlékezni fog a holokauszt bűntettére, és szembeszáll az antiszemitizmussal, az idegengyűlölettel, illetve az erőszak és gyűlölet egyéb formáival.

A Die Zeit információi szerint a német delegáció tagjaként Felix Klein antiszemitizmus elleni kormánybiztos is Izraelbe utazott, így szinte biztos, hogy Merkel és Netanjahu a németországi zsidóellenes támadáshullámról is tárgyalt. Rivlin államelnök előzőleg köszönetet mondott a kancellárnak a német kormány antiszemitizmus visszaszorítására tett intézkedéseiért.

– A történelem nagy leckéje, hogy zéró toleranciát kell mutatnunk az antiszemitizmussal és a rasszizmussal kapcsolatban – hangoztatta az államelnök.