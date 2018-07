Andrew Brunson lelkész megmentése

Elmérgesedett Washington és Ankara vitája

Ankara látszólag az Egyesült Államok ideális szövetségese: Donald Trump elnök a hó eleji NATO-csúcson ökölpacsival üdvözölte török kollégáját, akinek kormánya éppen beszerezne száz F–35-ös amerikai vadászgépet is.

De Andrew Brunson, a török részről gülenista összeesküvőnek tartott amerikai lelkipásztor kálváriája egyre jobban megterheli a kétoldalú kapcsolatokat: Trump szankciókkal fenyegette meg Ankarát, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig pert helyezett kilátásba arra az esetre, ha Washington akadályt gördítene az amerikai gépek leszállítása elé.

Az ötvenéves, észak-karolinai lelkészt – aki Izmirben egy kisebb protestáns közösség prédikátora volt – a két évvel ezelőtti, sikertelen törökországi puccskísérlet után vették őrizetbe, mert gülenista összeesküvőnek tartották. A múlt héten ugyanakkor elhagyhatta börtönét, és házi őrizetbe helyezték. Ezt az amerikai kormány üdvözölte ugyan, de Mike Pompeo külügyminiszter azt is közölte, ez nem elégséges, Brunsont szabadon is kell bocsátani. Trump gazdasági szankciókkal is megfenyegette Ankarát.

– Washington erős és őszinte szövetségest veszít el, ha nem változtat magatartásán – utasította vissza ezt tegnap Erdogan, aki korábban Fethullah Gülen, az Egyesült Államokban élő és az Ankarában a 2016-os puccskísérlet értelmi szerzőjének tartott hitszónok kiadatásához kötötte Brunson elengedését.

Az USA nem hajlandó kiadni Gülent. Sem a muszlim hitszónok, sem Brunson nem ismeri el az ellene felhozott vádakat. Valójában a két országnak komoly szüksége van egymásra – ahogyan a NATO-nak is mindkettőjükre; az amerikai mellett a félmilliós török hadsereg a leginkább ütőképes az atlanti szövetségen belül, a közel-keleti ország támaszpontjai pedig kulcsfontosságúak voltak amerikai katonai műveletekhez. Ankarának viszont szüksége lesz a nemzetközi pénzpiacokra egy olyan időszakban, amelyben nemzeti valutája, a líra folyamatosan leértékelődik.

Az elnöki rendszer bevezetése, egy vitatott kormányátalakítás és a jegybank függetlenségével kapcsolatos kérdőjelek közepette a török vezetésnek a legkevésbé sem hiányzik, hogy elveszítse legfőbb nyugati szövetségesét.

Ankara viszonya Németországgal is kísértetiesen hasonló módon nyomán romlott meg. A 2016-os puccskísérlet után Deniz Yücel német–török újságírót egy éven át tartották állítólagos terrorpropagandáért török vizsgálati fogságban, mígnem idén februárban szabadon engedték.