Amerikára mutogat Irán

Teherán szerint arab szeparatisták lövöldözhettek a katonai parádén

Tragédiába torkollt az 1980–88-as iraki–iráni háború kitörésének évfordulóján rendezett katonai parádé Iránban: az iszlám köztársaság délnyugati részén található Ahváz városában motorkerékpáros fegyveresek tüzet nyitottak a helyi katonai és rendőri vezetőktől zsúfolt emelvényre, a lövöldözésben pedig 29 ember vesztette életét, 60-an megsebesültek.

A halottak között vannak civilek, nők és gyerekek egy­aránt, illetve az iráni fegyveres elitalakulat, a Forradalmi Gárda 12 tagja is. Az ISNA hírügynökség úgy tudja, több támadó volt, és a biztonsági erők kettőt közülük lelőttek, kettőt pedig őrizetbe vettek. A merénylet elkövetőjeként később az Iszlám Állam jelentkezett.

A terrorszervezet saját szócsövén, az Aamák hírügynökségen keresztül jelentette be, hogy „harcosai” hajtották végre az akciót. A dzsihadisták mellett egy iráni szeparatista mozgalom, az Arab Harci Mozgalom Ahváz Felszabadításáért is magára vállalta a merényletet, amely Teherán szerint Szaúd-­Arábia támogatását élvezi, és kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és az izraeli titkosszolgálattal is.

Az iráni vezetésből elsőként reagáló Dzsavád Zarif külügyminiszter Twitter-üzenetében közölte, hogy a terrortámadást az Iszlám Állam támogatói követték el, és külföldi hatalmak állnak mögötte. „Egy külföldi rezsim által verbuvált, kiképzett, fegyverzett és pénzelt terroristák támadták meg Ahvázt” – idézte a távirati iroda Zarifot.

A külügyminiszter hozzátette, hogy a terrorizmus térségbeli támogatóit és amerikai „mestereiket” tartja felelősnek az effajta támadásokért. Megszólalt tegnap a terrortámadással kapcsolatban Haszán Róháni iráni elnök is, aki külügyminiszteréhez hasonlóan Washingtont, illetve szövetségeseit tette felelőssé a történtekért.

Mint fogalmazott, az Egyesült Államok meg akarja ingatni az Iráni Iszlám Köztársaságot, de nem fog sikerrel járni. Az iráni elnök egyúttal a Washington támogatását élvező Perzsa-öböl menti arab államokat is megvádolta, mégpedig azzal, hogy pénzügyi és katonai segítséget nyújtanak az iráni kormányellenes arab csoportoknak. Ali Hamenei ajatollah, legfelsőbb iráni vezető az elnökkel egybehangzóan nyilatkozott az ügyben.

A The Times of Israel című portál megjegyezte, az iráni vezetés szinte összes nyilatkozója különböző országokat tett felelőssé a terrortámadásért, köztük Amerikát, Izraelt és Szaúd-Arábiát, vasárnapra azonban körvonalazódni látszott a konszenzus, hogy az arab szeparatisták állhattak a merénylet mögött.

A Forradalmi Gárda egyik névtelenül nyilatkozó szóvivője például a Szaúd-Arábia által támogatott arab nacionalistákat tette felelőssé a támadásért, egy iráni katonai szóvivő pedig az IRNA hírügynökségnek azt mondta, a tetteseknek nincs köze az Iszlám Államhoz, hanem két öbölmenti országban kaptak kiképzést, és kapcsolatban álltak Egyesült Államokkal és az izraeli titkosszolgálattal.