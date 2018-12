Amerikai sajtóértesülések: az összeesküvéssel vádolt orosz Marija Butyina vádalkut köt

Az összeesküvéssel vádolt orosz Marija Butyina vádalkut köt és együttműködik az amerikai hatóságokkal – értesült hétfőn az amerikai ABC televízió és a The New York Times című lap.

Az ABC televízió birtokába jutott annak a bíróságnak benyújtandó dokumentumnak egy másolata, amelyben Butyina bűnösnek mondja magát. A dokumentum szövege szerint a 30 éves orosz nő egy névtelenül említett amerikai férfival együtt „összeesküvést szőtt egy orosz kormányzati tisztségviselővel és még legalább egy személlyel annak érdekében, hogy Butyina az orosz tisztségviselő irányításával az Egyesült Államokban tevékenykedjen”.

A meg nem nevezett amerikait az ABC televízió – és korábban más amerikai médiumok is – a republikánus Paul Ericksonnal azonosítottak, akivel Butyinának évekig tartó szerelmi viszonya volt. Az orosz tisztségviselő valószínűsíthetően Alexander Torsin bankár, az orosz központi bank kormányzóhelyettese, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjaként tartanak számon. A Butyina által aláírt vádalku szövege szerint Butyina Torsin irányításával próbált meg „nem hivatalos kapcsolatokat létesíteni a hatalmasokkal és az Egyesült Államok politikájára befolyással rendelkező emberekkel”.

A vádalku, amelyet december 8-án, szombaton írtak alá, megjegyzi, hogy az összeesküvés bűncselekményéért maximálisan öt év börtönbüntetés szabható ki, de Butyina ennél kevesebbet is kaphat, attól függően, hogy milyen mértékben működik együtt az amerikai hatóságokkal.

A szövetségi ügyészek értesítést küldtek a dél-dakotai Ericksonnak is, hogy ellene szintén nyomozás folyik.

A The New York Times tudni véli azt is, hogy Butyina baráti viszonyt ápolt Scott Walker wisconsini republikánus politikussal – aki a mostani félidős választásokig az állam kormányzója volt -, valamint vacsoravendég volt a dél-karolinai Mark Sanford, egykori republikánus kormányzó házában is.

Sem Butyina ügyvédje, Robert Driscoll, sem a szövetségi ügyész hivatalának szóvivője, Bill Miller nem kívánta ezt kommentálni.

Marija Butyinát az idén júliusban tartóztatták le, azzal vádolva, hogy szexért cserében információkat gyűjtött orosz megbízói számára és a szabad fegyvertartás oroszországi aktivistájaként beépült a nagyhatalmú fegyverlobbi, az Országos Fegyverszövetség (NRA), továbbá a Republikánus Párt köreibe.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint a nő a washingtoni Amerikai Egyetemen kurzusain vett részt, de ezt csak arra használta fel, hogy bejusson az Egyesült Államokba, majd személyes kapcsolatok kialakításával elősegítse az Oroszországi Föderáció érdekeit. Ügyvédje akkor azzal érvelt, hogy Butyina nem ügynök, hanem diáklány, aki a diplomázás után az üzleti életben szeretne karriert csinálni, s ezért kereste amerikai és orosz üzletemberek, illetve politikusok társaságát.

Marija Butyina a júliusi letartóztatásakor még cáfolta az ellene felhozott vádakat.