Amerikai légvédelmi rendszer vásárlását fontolgatja India a főváros védelmének megerősítésére

Az amerikai NASAMS-2 típusú föld-levegő légvédelmi rakétarendszer vásárlását fontolgatja India a főváros, Újdelhi védelmének megerősítése céljából – jelentette vasárnap a The Times of India angol nyelvű napilap.

A napilap szerint az indiai védelmi minisztérium elismerte a rakétarendszer 1 milliárd dollár (276,5 milliárd forint) értékben történő beszerzésének „szükségét”.

A NASAMS-2 az indiai főváros körül kiépülő rakétavédelmi hálózat részét képezné, amelynek célja Újdelhi védelme a légi úton érkező fenyegetésektől, így a harci eszközök (harci repülők, pilóta nélküli robotrepülők) mellett a 2001-ben New Yorkban utasszállítókkal elkövetett terrorista támadáshoz hasonló terrorakcióktól is.

Az indiai főváros olyan rakétavédelmet akar kiépíteni, mint amilyennel Washington és Moszkva is rendelkezik – emelte ki a The Times of India.