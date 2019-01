Amerikai légicsapások végeztek az al-Shabaab több terroristájával

Az al-Shabaab terroristaszervezet tíz tagja vesztette életét az amerikai erők afrikai parancsnoksága (Africom) által Szomália délnyugati részén végrehajtott légicsapás során – áll az Africom által csütörtökön kiadott közleményben.

A közlemény szerint a légi csapást szerdán, a Dheerow Sanle nevű település közelében hajtották végre azért, hogy akadályozzák a terroristák szabad mozgását, és fokozzák a rájuk gyakorolt nyomást. Az Africom szerint a műveletnek nem voltak civil áldozatai.

2018-ban az Egyesült Államok legalább 47 légi támadást hajtott végre Szomáliában, a csütörtöki pedig az idei év első ilyen jellegű hadművelete volt.

Az al-Kaida terrorhálózattal kapcsolatban álló al-Shabaab továbbra is nagy területeket tart ellenőrzése alatt a Szomália déli és középső részén, és a szervezethez köthető több halálos áldozatokkal is járó merénylet a fővárosban, Mogadishuban is.

Az amerikai légi csapások a korábbiaknál sűrűbbé váltak Donald Trump elnöksége alatt.