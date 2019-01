Amerikai hadihajó cirkál a Krímnél

Követi az orosz flotta a Donald Cook rombolót, amely három hétig maradhat

Az orosz hatodik flotta megkezdte a USS Donald Cook romboló követését – idézett tegnap a TASZSZ orosz hírügynökség moszkvai védelmi illetékeseket, miután a manőverező robotrepülőgépekkel és rakétavédelmi rendszerrel felszerelt amerikai hadihajó belépett a Fekete-tengerre. A térségben harmadik hónapja feszült a helyzet, miután a tenger északi kijáratánál, a Krím félszigetnél lévő Kercsi-szorosnál az oroszok novemberben lefoglaltak három ukrán hajót, fogságba ejtve legénységüket is. A USS Donald Cook a nemzetközi egyezmények alapján három hétig maradhat a tengeren. Az amerikai haditengerészet tegnap biztonsági okokkal indokolta a jelenlétét.

– Mi nemzetközi vizeken működünk, és az oroszok is ezt teszik. Arra számítok, hogy ez biztonságosan és professzionálisan zajlik majd le – közölte Lisa Franchetti altengernagy.

Két hete – a kercsi incidens óta az első amerikai hajóként – a USS Fort McHenry partra szállító dokkhajó lépett be a Fekete-tengerre. De Washington az elmúlt egy évben általában is erősítette katonai jelenlétét a térségben, és a NATO is tartott itt hadgyakorlatokat. Ezeket viszont Moszkvában tartják provokatívnak. John Bolton, Trump nemzetbiztonsági tanácsadója még decemberben közölte: addig nem kerülhet sor találkozóra Trump és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin között, amíg Moszkva szabadon nem bocsátja az ukrán hajókat és tengerészeket.