Alaposan melléfogtak a feministák

Betűcserés botrányba bonyolódott egy londoni múzeum, bocsánatot kért

Bocsánatkérésre kényszerült a londoni Wellcome Collection múzeum, amiért a „women” (nők) szó helyett a szerintük inkluzívabb „womxn” szót használta egy kiállítása meghirdetésekor. A múzeumot több száz közösségimédia-felhasználó támadta meg a betű visszacserélését követelve. „Azért alkalmaztuk ezt a szót, mert egy olyan helyet szeretnénk teremteni, amely különböző perspektívákat egyesít. Ezzel a partnereink is egyetértettek, akikkel a programot létrehoztuk” – jelezte az intézmény vezetése.

Később a Twitteren közölték: „Nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a megfelelő kifejezések használatára az eseményeink meghirdetésekor. Hibát követtünk el, nem kellett volna. Elnézést kérünk.” A Daylight név alatt futó, négynapos programsorozat célja többek között az volt, hogy feltárja az összeköttetést a művészet, az aktivizmus, az előadóművészet, a politika és az egészség között. Arra törekedett, hogy új hangvételt adjon, megváltoztassa női identitás narratíváját és a hölgyeket érő kihívásokra fókuszáljon a mai társadalomban.

A women szó megváltoztatása nem új keletű: a hetvenes években már brit feminista mozgalmak is megváltoztatták az e-t y-ra. „Az e betű a patriarchális társadalomhoz kapcsolódik, hiszen a woman (nő) szó az of man (férfiből) kifejezésből ered. Eszerint a női identitás a férfiből származik. A womyn szóval jelölve a nő egy komplexebb, különálló identitást, szerepet kap, amelyet nem a férfi határoz meg” – magyarázza egy feminista oldal.

Napjaink női mozgalmai már meghaladták ezt az elképzelést is, szerintük a szónak még szélesebb réteget kellene magába foglalnia. Éppen ezért az x-et használva a womxn szó már értelmezhető a más bőrszínű, más szexuális identitású vagy éppen a transznemű hölgyekre is. A magyarázat szerint az x-szel jobban felhívják a figyelmet az előítéletekre, a diszkriminációra és az intézményi korlátokra, amelyekkel a nők manapság szembesülnek.

Az elképzelés sokak szerint több sebből vérzik. A megközelítés önmagában rasszista és xenofób, ugyanis feltételezi, hogy a women szó önmagában elsősorban fehér, heteroszexuális nőt jelenthet, írja az orosz RT híroldal. „Soha nem találkoztam olyan transznemű nővel, aki a woman szó miatt sértve érezte volna magát. Ezért nem tiszta számomra, mi ez az egész. Értem, amivel próbálkoznak, de akkor miért nem akarják a man (férfi) szó esetén is a cserét?” – tette fel a kérdést Twitter-oldalán Jessica Rose Phillips munkáspárti brit képviselő.

Hasonló okok miatt támadások kereszttüzébe került a közelmúltban a H&M svéd cég által finanszírozott női szervezet, a Her Stories is. E-mailjeikben ugyanis egy menekült és bevándorló nőket támogató kiállítást hirdettek, több alkalommal is a womxn szót használva. Sokan a ruhagyártót támadták, amiért „olyan rasszista, hogy a más bőrszínű nőket nem tekinti a woman szó alá tartozónak”.