Akasztják a hóhért

Ha valakihez esetleg nem jutott volna el a hír, a MeToo, az a mozgalom, amely azokat tömöríti, akiket (vélt, vagy valós) szexuális bántalmazás ért. Az Oscar-díjas amerikai producer Harvey Weinstein többszörös szexuális abúzussal történő megvádolása, és a hollywoodi latrinaba történő lehúzásával kezdődött az egész. A MeToo-mozgalom az évek alatt egyfajta kivégzőosztaggá vált, bárkit, akire a szexuális zaklatásnak csak a halovány árnyéka is vetült, célkeresztbe állították, legalábbis magyarázkodásra kényszerítették, de számtalan, színész, rendező, producer karrierje ment a kukába, vagy minimum tört ketté „áldásos” tevékenységük nyomán.

Az egyik leghangosabb vádló, (a Weinstein-botrány egyik kirobbantója) a híres olasz rendező Dario Argento lánya, Asia volt. Róla most kiderült, hogy 2013-ban megerőszakolt egy 17 éves fiút egy kaliforniai hotelben. A fiú, Jimmy Bennett nyilvánosság elé állt, hogy Asia Argento egyik rendezésében szerepelt volna, de végül a munkát nem kapta meg. (Annak ellenére sem… – mondhatnánk!) Most 3,5 millió dollárt követel a színésznőtől sérelemdíjként – írja a The New York Times.

A francia Le Figaro azt állítja, hogy a színésznő már ki is fizetett 380 ezer dollárt Bennettnek. Ha nem lenne bűnös, miért is fizetne? Vagy csak azért pengetett, hogy ne kelljen magyarázkodnia?

Mindenesetre a színésznő továbbra is használhatja a MeToo – feliratot, csak nem a „velem is megtették”, hanem inkább úgy, hogy „én is megtettem”.

Végezetül, Asia Argento esetéről egy régi mondás jut eszünkbe, amely szerint mindig a gyújtogató kiabálja a leghangosabban, hogy ég a ház!