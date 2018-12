Akár bele is bukhat Macron a sárga mellényesek mozgalmába

– Rémisztő a helyzet. Fogalmunk sincs, hová vezethet mindaz, amit látunk. Nem zárom ki, hogy végül Emmanuel Macronnak mennie kell – mondta lapunknak egy neve elhallgatását kérő tisztviselő Toulouse-ból. A dél-franciaországi nagyváros viszonyai nagyon távol állnak a párizsi zűrzavartól, de a beszámolók szerint nem telik el nap anélkül, hogy valahol ne gyújtanának fel valamit.

Toulouse a Garonne folyó partján fekvő félmilliós város, távol a tengerparttól, nem messze a Pireneusok hegyvonulataitól. Elhelyezkedése folytán mindig viszonylag alacsony volt a bevándorlók aránya, s mint mindenütt Franciaországban, itt is nagyon jól szervezett a tömegközlekedés, most építik a harmadik metróvonalat. „Jelenleg nem ez a fontos, hanem az első vonal. Azt ugyanis hétfőn leállították, a tüntetések miatt nem tud közlekedni a metró.

Ahogy az egész városban nagyon kevés busz jár, aki menni akar valahová, az vagy biciklizik, vagy gyalogol” – mondta a helyzetről a megkérdezett férfi, hozzátéve, ahogy telik az idő, egyre kevésbé tudni, hová vezetnek az események. Elmondása szerint a szokásosnál sokkal több rendőr és csendőr van az utcákon, főként az iskolák környékén láthatóak tumultuózus jelenetek, tüntetések, alkalmanként pedig barikádokat emelnek a tiltakozók, és nem ritka, hogy megtámadnak hivatalokat.

„Nincs olyan nap, hogy ne gyújtanának fel valamit a városban” – mondta a tisztviselő. Az oktatás a középiskolák nagy részében jelenleg szünetel, egyes egyetemeken is félbehagyták a tanítást. A boltok nagy része kinyit, bár a demonstrációk idejére lehúzzák a rolót, tartva a rendbontástól. Az üzletek többségében azonban nem változott az üzletmenet, továbbra is kapható minden, igaz, egyes boltokban a megszokottnál talán kevesebb az áru. A közlekedés, ha nem is fennakadások nélkül, de kielégítően működik, az autópályák járhatók, az egyetlen problémát az autópályák fizetőkapuinál feltorlódott tömeg jelenti.

A mai nap elé Franciaország számos városában, így Toulouse-ban is aggodalommal néznek. A nekünk nyilatkozó férfi elmondta, ismerősei tömegével készülnek Párizsba, bár tudják, kockázatos az utazás. „Én biztosan nem megyek, még a városközpontot is el fogom kerülni” – fogalmazott. Szerinte bármi elképzelhető, Macron maradásától addig, hogy a nép megdönti a kormányt. „Macron sok pénzt ajánlott az alulfizetett rendőröknek, de ez nem biztos, hogy eredményre vezet” – vélte, hozzátéve, hogy a franciák többségéhez hasonlóan ő maga is támogatja a tüntetéseket, bár az erőszakos akciókat nem. „Macront viszont soha nem támogattam, már amikor megválasztották, akkor sem” – mondta el a toulouse-i férfi.