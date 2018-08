Ahol megelégelték a turistaözönt

Korlátozzák a Húsvét-sziget látogatását · Világszerte komoly károkat okoz az embertömeg

A világ egyre több pontján okoz gondot a megnövekedett turizmus. Barcelona, Párizs, de már Dubrovnik és a Mont Blanc sem bírja az emberáradatot. Most a chilei elnök jelentette be, korlátozza a látogatók számát a Húsvét-szigeten.

A Machu Picchu miatt aggódó Peru után újabb dél-amerikai ország szembesült azzal, hogy a turizmus bizonyos határ felett inkább árt, mint használ. A chilei elnök, Sebastián Pinera bejelentette, korlátozza az országhoz tartozó Húsvét-sziget látogatását. Az intézkedésnek kettős célja van: a természet védelme és az örökség megőrzése.

– Ez egy mágikus sziget, mindannyian szeretnénk meglátogatni. De egy érzékeny sziget is, amelyet meg kell óvnunk – mondta Pinera. A Húsvét-sziget 3500 kilométerre fekszik a chilei partoktól, ahová európai emberként először a holland Jacob Roggeveen tengerészkapitány tette a lábát 1722 húsvétvasárnapján.

A sziget főleg a mintegy 900 fennmaradt monumentális kőszoborról híres, amely miatt évente több százezer turista látogatja meg. Most azonban ez változhat: a jövőben az eddigi 90 helyett legfeljebb 30 napig tartózkodhatnak a vulkanikus szigeten a látogatók, beleértve a chilei állampolgárokat is.

Ezenfelül szükség lesz a hotelfoglalás és a visszafelé szóló repülőjegy felmutatása is. A helyiek amiatt is elégedetlenségüknek adtak hangot, hogy a turizmus miatt a bűnözés, az erőszak is megnőtt, és a nyugati szokások is kezdenek beszivárogni a mára több mint 7000 lakossal rendelkező szigetre. – Egy ezeréves kultúra van megváltozóban, és nem a jó irányba – mondta Pedro Edmunds őslakos származású polgármester.

De nem csak a tengerentúlon okoz egyre nagyobb problémát a turizmus, számos európai nagyváros is vezetett be korlátozásokat, különösen a nyári hónapokra tekintettel. Barcelonában, ahol rendszeresek a tüntetések a tarthatatlan mértékű turizmus ellen, már évekkel ezelőtt korlátozták az új szálláshelyek megnyitását. A katalánok nehezményezik, hogy a városban a látogatók miatt megemelkedtek nemcsak az ingatlanárak, hanem az alapvető szolgáltatások árai is. Spanyolországban egyébként Mallorcán tiltották be először a turisztikai célú lakáskiadást a helyi lakosok panaszai miatt.

Olaszországban is évek óta komoly vita tárgya, hogyan lehetne szabályozni a sok gondot és szemetet maga után hagyó turistaáradatot. Velencében farsangkor sorompókkal próbálták ellenőrzés alatt tartani a látogatókat, és tavaly megtiltotta az újabb gyorséttermek és utcai ételárusok megjelenését a kedvelt helyszíneken. Rómában a hömpölygő tömegek már hozzátartoznak a városképhez, számos nevezetességnél rendőri ellenőrzést vezettek be a rendetlenkedők ellen.

A franciák sem mentesülnek a turistaáradat alól: bár Nizza és Párizs eddig is a legnépszerűbb célpontok voltak, már a Mont Blanc-on is problémát okoz a tömeg. A francia hatóságok múlt hónapban ideiglenesen korlátozták a látogatók számát Európa legmagasabb csúcsán, szerintük a mászók magas száma nemcsak magukra, de a környezetre is súlyos veszélyt jelent.

Az elmúlt években felkapott euró­pai favorit, a horvátországi Dubrovnik is hasonló problémával nézett szembe. Az Adria menti város elsősorban amiatt vált felkapott célponttá, hogy ott forgatták a népszerű Trónok harca amerikai fantasysorozatot. A történelmi városmagból sokan kiköltöztek az állandó tömeg miatt, és egy nemrégiben bevezetett szabályozás szerint az óvárosi részben egyszerre csak nyolcezer turista tartózkodhat. A látogatók nagy száma ráadásul az élővilágnak is árt: a Földközi-tengerhez látogató turisták miatt nyaranta 40 százalékkal nő a tengeri hulladék mennyisége.