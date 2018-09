Agyonlőttek három embert Mexikóvárosban

Puskákkal és pisztolyokkal felfegyverzett ismeretlenek agyonlőttek három embert Mexikóváros egyik központi terén pénteken.

A rendőrség tájékoztatása szerint a turisták körében népszerű Plaza Garibaldin végrehajtott támadásnak hét sebesültje is van. A téren több olyan bár is van, ahol mexikói zenészek, mariachik játszanak. A hatóság szerint az elkövetők is mariachinak voltak öltözve, és motorral menekültek el a gyilkosság helyszínéről.