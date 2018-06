Afrikai hotspotokat akar Párizs és Róma

Macron elismerte: nem működik az EU kvótarendszere

A két EU-kulcsország kapcsolatát beárnyékoló verbális ütésváltást követően tegnap már békülékeny hangot ütött meg Emmanuel Macron francia elnök, aki Giu­seppe Conte olasz kormányfőt fogadta. Párizs és Róma hotspotokat akar létrehozni Líbiában és más afrikai országokban is a menekültek fogadására. Az elképzeléseket az EU-vezetők már a hó végi uniós csúcsra készítik elő: Brüsszelben áttörést akarnak elérni a menekültügy reformjában.

Regisztrációs központok, hotspotok kialakításának ötletével érkezett tegnap Párizsba Giuseppe Conte, az új olasz kormányfő; a központokat nemcsak Líbiában, hanem olyan fekete-afrikai országokban hoznák létre, mint például Niger. Vendéglátója, Emmanuel Macron francia elnök egyetértett ezzel, szavai szerint is a túlsó tengerparton kellene dolgozniuk a menekülteket fogadó hivataloknak.

Mindkét vezető hangsúlyozta: a jelenlegi menekültügyi rendszer reformra szorul Európában. Rómának a jelenlegi javaslatok sem tetszenek: Conte szerint a júliustól esedékes osztrák EU-elnökség idejére újakra van szükség. – Mi is a dublini rendszer mély átalakítását akarjuk. Jelenleg az nem működik, és a kvóták szolidaritási rendszere sem működik, ezt látjuk – fogalmazott Macron annak az uniós elosztási rendszernek a kapcsán, amelyet számos ország, köztük hazánk is régóta elutasít. A francia elnök azt is hangsúlyozta: nem fogadhatjuk be az egész világot, illetve különbséget kell tenni a menedékkérők és a gazdasági bevándorlók között.

A Párizs és Róma közötti békülékenységet feltehetően az is indokolja, hogy nem akarnak újabb nagy törést azután, hogy Európát arculcsapásként érte a múlt heti G7-csúcson a Nyugat felbomlott egysége. De az európai vezetők főként a hó végi uniós csúcs előtt igyekeznek közelíteni egymáshoz az álláspontokat, mert Brüsszelben áttörést akarnak elérni. Conténak – akit hétfőn Angela Merkel német kancellár vár – a párizsi volt az első európai útja, amelyet kis híján lemondtak a két ország között az Aquarius migránsmentő hajó körül kialakult vita miatt. A

fedélzetén mintegy 600 emberrel tegnap is a Földközi-tengeren hánykolódó Aquariust Olaszország nem volt hajlandó befogadni, de kíséretet és egészségügyi segítséget adott hozzá. Párizs viszont felajánlotta, hogy átvesz majd a hajóról menedékkérőket, ha az Aquarius kiköt Spanyolországban. A francia nagykövetet kevesebb mint két hónapon belül kétszer is bekérették a római külügyminisztériumba nézeteltérések miatt.

Macron még Conte tegnapi látogatása előtt, telefonon elmondta az olasz miniszterelnöknek: nem állt szándékában az olaszokat megbántani az Aqua­rius kapcsán, és tegnap is Olaszország barátjának mondta magát. Matteo Salvini mégis visszaküldte Macron címére annak bírálatát. Mint az olasz belügyminiszter – és a rossz nyelvek szerint Conte egyik „főnöke” – fogalmazott: a cinikusok és a felelőtlenek a határ túloldalán vannak. Így gondolkodnak erről és Macronról a helyszíni beszámolók szerint abban a francia–olasz határvárosban, Ventimigliá­ban (Vintimille), amelyen keresztül Párizs a kitoloncolásokat végrehajtja. Salvini Macronnak az arra vonatkozó bírálatát is visszautasította, hogy az olasz rendőröket sokkolókkal szerelik fel.

– Másutt is használnak ilyeneket, Nagy-Britanniában és Franciaországban is – mondta.