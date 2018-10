Áder János részvétét fejezte ki a tragikus jordániai buszbaleset miatt

Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki a tragikus jordániai buszbaleset miatt, amelyet a heves esőzések és áradás okozott csütörtökön.

A Köztársasági Elnöki Hivatal pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében idézték az államfőt, aki II. Abdalláh királynak címzett üzenetében azt írta: mélyen megrázta és elszomorította a Holt-tenger közelében történt baleset, amely sok gyermek életét követelte.

Áder János a magyar emberek nevében kifejezte részvétét az áldozatok családjainak és a jordániai népnek, valamint reményét azért, hogy a sérültek gyorsan felépülnek.

A jordániai katasztrófavédelmi hatóságok tájékoztatása szerint húszra emelkedett a Holt-tenger közelében Jordániában bekövetkezett áradás halálos áldozatainak száma. Az ország történetében ez volt az egyik legsúlyosabb szerencsétlenség, halálos áldozatai közt legalább 13 gyermek is van, akik csütörtökön egy iskolai kiránduláson vettek részt a környéken, amikor buszukkal együtt elsodorta őket az ár.

Több iskolás meghalt, sokan eltűntek egy áradásban Jordániában

Legalább 18 iskolás gyermek és tanár meghalt egy áradás miatti balesetben a Holt-tenger közelében Jordániában.

A mentőszolgálatok közlése szerint mintegy 40 diák és tanáraik kiránduláson voltak egy üdülőterületen, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett. A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közlése szerint buszukat elsodorta az ár.

Egy szemtanú közlése szerint 37 diák és 7 tanár vett részt a kiránduláson.

Különböző források más-más adatot adnak meg az áldozatok számáról. A helyi rendőrkapitány közölte, hogy egyelőre 34 embert sikerült megmenteni, de nem tudatta, hány embert érintett a katasztrófa. A mentőszolgálatok ugyanis arról tájékoztattak, hogy sok, a katasztrófa helyszínén piknikező család is áldozatul esett az árvíznek.

A katasztrófa áldozatait nagy erőkkel keresik a jordániai hatóságok, helikopterek és a katonaság is részt vesz a műveletben. Ammán kérésére az izraeli hadsereg is mentőhelikoptereket küldött az eltűntek felkutatására.

A hatóságok riasztották a környékbeli kórházakat. Beszámolók szerint több száz, szeretteiket kereső ember gyűlt össze a szerencsétlenség helyszínéhez közeli egyik kórháznál.

A katasztrófavédelem szóvivője figyelmeztetett: az áldozatok száma várhatóan nőni fog.

Jordánia uralkodója, II. Abdalláh király lemondta bahreini látogatását, hogy nyomon kövesse a mentőakció fejleményeit.