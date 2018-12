A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke: többnyire sikeres volt az idei esztendő

Többnyire sikeresnek értékelte a 2018-as évet Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke az MTI-nek nyilatkozva.

A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a VMSZ számára több ok miatt is fontos volt az áprilisi magyar országgyűlési választás kimenetele. Elemi érdekük volt, hogy az a politikai erő, amely az elmúlt években vezette Magyarországot, folytatni tudja a munkáját, és ennek köszönhetően folytatódjanak a vajdasági magyar közösséget érintő folyamatok – mondta.

Hozzátette, nem számított arra, hogy a Fidesz-KDNP ismét kétharmados többséget szerez, „de az eredmény örömmel töltötte el”, és a számítások azt mutatják, hogy ehhez az eredményhez a határon túli szavazatok, azon belül pedig a vajdasági voksok is hozzájárultak. Rámutatott, hogy a leadott szavazatok száma némileg elmaradt a várakozásoktól, de ehhez több szerencsétlen körülmény is hozzájárult. Mindent összevetve azonban a vajdaságiak nem maradtak el a határon túli átlagoktól – húzta alá.

Pásztor István az őszi vajdasági magyar nemzeti tanácsi választás végeredményével kapcsolatban is elégedettségének adott hangot. „Intenzív kampányt folytattunk annak ellenére, hogy nem tudtuk, lesz-e versenytársa a listánknak vagy sem. Fontos volt, hogy a kampány keretein belül a nemzeti tanács elszámoljon az előző négy évével, és hogy a Magyar Összefogás lista legitimitást szerezzen a programjának” – hangsúlyozta.

A VMSZ elnöke kiemelte, hogy az elkövetkező időkben sokat kell dolgozniuk azon, hogy megértessék az emberekkel, a nemzeti tanács vagy a VMSZ nem önmagáért létezik, hanem azok miatt, akiknek az érdekeit képviseli. „Fontos lenne, hogy választások idején vegyék maguknak a fáradságot, és elmenjenek szavazni” – magyarázta Pásztor István.

„A politikai erőt a támogatottság biztosítja. Amennyiben jelentős támogatás van egy politikai opció mögött, az nem csak mandátumokban, hanem a mandátumokon túlmenően is érezhető és látható, és az ilyesfajta politikának nagyobb az érdekérvényesítő ereje” – fogalmazott. Az alacsony részvételről szólva úgy folytatta: „picikét kesernyés az ember szájíze, hiszen mindent megtett annak érdekében, hogy jelentősebb legyen a részvétel a választásokon, és az elmaradt a várakozástól”.

Ezt sok mindennel lehet magyarázni – folytatta -, például azzal, hogy sokan külföldre költöztek vagy meghaltak, de még szerepelnek a külön választói névjegyzéken, de ez reális probléma, amit nem szabad sem elhallgatni, sem a szőnyeg alá söpörni.

A VMSZ-nek az volt az érdeke, hogy az általa támogatott listának legyen vetélytársa. A szavazatokért folytatott harcot „magyar-magyar csatának” nevezte a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke, aki szerint azért volt szükség vetélytársra, mert a különböző folyamatokat letisztázni és bizonyos állítások igazságtartalmát megállapítani csak akkor lehet, ha olyan helyzet jön létre, amelyben az emberek elmondhatják a véleményüket. Végül a voksolók öthatoda a VMSZ által támogatott Magyar Összefogásra adta a szavazatát, így a 35-ből 30 helyet tudott szerezni ez a lista.

A 2018-as évvel lezárult a magyar kormány és a VMSZ közös gazdaságfejlesztési programjának első, hároméves szakasza is. A programot – amelyben a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték – sikeresnek értékelte a vajdasági politikus. Véleménye szerint a 65 milliárd forintos program legnagyobb hozadéka az volt, hogy „bebizonyosodott, ebben a sokszor elsiratott vajdasági magyar közösségben mekkora életerő van”.

A támogatásoknak köszönhetően rengetegen tudtak előrelépni. „Sokaknak nagyon sokat kellett volna dolgozniuk, hogy valamilyen haszongépjárművet vásároljanak saját erőből, sokkal nehezebben szánták volna rá magukat, hogy vállalkozást indítsanak, vagy nem is látták annak a lehetőségét, hogy saját házhoz jussanak” – mondta Pásztor, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez tízezer sikeres pályázót, és 20-30 ezer családot jelent. Szerinte azoknak is nagy segítség volt ez, akik a pályázatokon nyertes vállalkozásokban dolgoznak, vagy a beszállítóknak. A gazdaságfejlesztési program a következő években is folytatódik, 2019-től az idegenforgalom kerül a középpontba.

A jövő évvel kapcsolatban nem bocsátkozott jóslásokba Pásztor István, kijelentette azonban, hogy 2019-ben is sok harc és nagy mennyiségű munka lesz. „Egy választás biztosan lesz a következő évben, mégpedig májusban az európai parlamenti választás, ahol először nyílik lehetőségünk arra, hogy levélszavazatok útján beleszóljunk a választás végkifejletébe” – hívta fel a figyelmet a VMSZ elnöke.

Rámutatott, hogy pártja nemcsak elvi síkon érdekelt az eredményben, hiszen a vajdasági Deli Andor ismét a Fidesz nemzeti listáján szerepel, mégpedig elég megtisztelő, nagy valószínűséggel befutó helyen. „Kampányolni és mozgósítani fogunk, terepi munkát végzünk, ahogy eddig is” – részletezte a VMSZ terveit a pártelnök.

Befejezésül felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbiában sosem lehet tudni, lesznek-e előrehozott választások, ezért ahhoz a szabályhoz tartja magát a VMSZ, hogy „úgy dolgoznak, mintha nem lennének, és úgy készülnek, mintha lennének”.