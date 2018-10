A SZU-val riogatott a brit főkülügyér

A brexitpánik fokozódásával a beszédmód is elmérgesedik: a brit külügyminiszter szerint az uniós vezetők azt kockáztatják, hogy olyan börtönné formálják az ­EU-t, amelyből London után más országok is szabadulni akarnak majd. A Szovjetunió volt az, amely megakadályozta, hogy elhagyják az emberek – emlékeztetett Jeremy Hunt, akinek szavai külföldön és saját hazájában is felháborodást váltottak ki.

Ha az EU-t börtönné alakítják, a távozás vágya nem csökkenni, hanem erősödni fog, és nem mi leszünk az egyetlen rabok, akik menekülni szeretnének – jelentette ki Jeremy Hunt (képünkön) brit külügyminiszter a Konzervatív Párt birminghami kongresszusán, úgy fogalmazva: a Szovjetunió volt az, amely nem engedte, hogy bárki távozzon, miközben az Európai Uniót a szabadság megvédésére hozták létre.

A brit főkülügyér a távirati iroda jelentése szerint felszólította az EU-t, hogy ne tévessze össze a brit udvarias­ságot a gyengeséggel, és ne szorítsa sarokba Nagy-Britanniát, mert akkor nem szétmorzsolódik, hanem harcol.

Hunt kijelentette: indokolatlan, hogy London alábecsülje saját erősségeit, hiszen „miénk a világ ötödik legnagyobb gazdasága, a NATO második legnagyobb hadserege, a világ tíz legjobb egyeteme közül három, mi vagyunk a világgazdaság pénzügyi központja, és az angol a világnyelv”.

A londoni The Guardian tegnapi összeállítása szerint Brüsszelben, Londonban és külföldön is élesen bírálták Hunt szavait.

Margaritisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője úgy fogalmazott: „mindannyiunk számára előnyös lenne – és különösen igaz ez a külügyminiszterekre –, ha időnként kézbe vennének egy történelemkönyvet”.

Korábbi vezető brit diplomaták szerint „ez a marhaság méltatlan egy brit külügyminiszterhez”, illetve Hunt „megdöbbentően hibásan mérlegelt”. Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter azt mondta: a hasonlat „olcsó és sértő, különösen számunkra, akik mindkettőben (az EU-ban, illetve szovjet típusú rendszerben) is éltünk”.

Brüsszelben az EU-ellenesség netovábbja, ha a 28-akat diktatúrákhoz hasonlítják.

Korábban a néhai Umberto Bossi vezető olasz politikus is emlegette a Nyugat Szovjetunióját az EU kapcsán, nemrég pedig Janusz Korwin-Mikke lengyel EP-képviselő a parlamenti ülésteremben egyenesen egy náci karlendítéssel nyomatékosította, hogy a Harmadik Birodalommal rokoníthatónak tartja az európai közlekedési jegyrendszer egységesítését.