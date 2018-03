A szemétpiacon válaszol Peking

Tervei átgondolására szólította fel Kínát az Egyesült Államok azzal kapcsolatban, hogy Peking azt tervezi, nem vesz át 24 különböző típusú szemetet környezetvédelmi okokból. A nyugatiak szerint ezzel a hulladékfeldolgozás rendszerének teljes átalakulása fenyeget, szakértők pedig rámutatnak arra: Kína ezzel a lépéssel az amerikai vámokra is válaszolhat.

A terv nem új, Kína már tavaly júliusban jelezte a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO), hogy leállítja a szemétimportálás eddig ismert módját, így a jövőben nem fogja beengedni az országba a külföldi műanyag palackokat, a kevert fajtájú papírt, az újrafeldolgozott acélt és az újságpapírt.

A döntés, amely az egész nyugati világ számára fenyegető jövőképet jelent, azonban nem tartalmazott dátumot, csak azt, hogy ez a tilalom egy nap majd érvénybe lép, amikor Peking úgy látja jónak.

„Kína importtilalma jelentős fennakadást okoz a hulladékanyagok kereskedelmében világszerte, ami az újrafelhasználás helyett a megsemmisítés irányába taszítja az érdekelteket” – mondta az amerikai képviselő a WTO találkozóján Genfben. Kína többek között az Egyesült Államok hulladékának nagy részét is felvásárolja, ha ez nem történik meg a jövőben, az amerikaiak nagyon súlyos helyzetbe kerülnek.

Amerikai kimutatás szerint 2016-ban Kínába 5,6 milliárd dollár értékű szemetet exportáltak, ez nagyjából az összes feldolgozott amerikai hulladék harmada. Kína a hulladékpiac első számú vásárlója, ha valóra váltja a fordulatot, és nem vesz részt a korábbi mértékben a szemét semlegesítésében, az azt előállító országok feladata lesz más megoldást találni.

Vagy máshová fogják szállítani a hulladékot, ami óhatatlanul drágább és kevésbé megbízható megoldás, vagy saját maguk semlegesítik. Ez pedig az Egyesült Államok esetében roppant drága lenne, amit az iparág nem is feltétlenül bírna ki.

Kína a szabályozási tervet egy nappal azt követően jelentette be, hogy Donald Trump amerikai elnök a többek között a kínai importot is sújtó védővámok bevezetésére utasította hazája kereskedelemfejlesztési ügynökségét. Ez ellen Peking hivatalosan is tiltakozott, jogi eljárást tervez indítani az Egyesült Államok ellen a WTO-nál, és saját védővámok bevezetését is fontolgatja.

A kínaiak szerint az amerikai fogyasztók és cégek fogják végül legsúlyosabban érezni az ellenük indított kereskedelmi háborút, az ő gazdaságuk olyan formában van, hogy képesek válaszlépéseket hozni az agresszív amerikai politikával szemben. Elemzők szerint a hulladékpiaci határozat ezek egyike lehet.

Egyelőre nem világos, hogy a háborús jellegű döntések valóban megszületnek-e, mivel a védővámokról is csak harminc nap múlva határoz az elnök, és a kínaiak se mondták ki egyértelműen a hulladékok importjának tilalmát, de ha így lesz, az az európai országokat is súlyosan érinteni fogja, minthogy az EU is rengeteg szemetet ad el Kínának.