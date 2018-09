A Sargentini-szavazást is May számlájára írják

A londoni kabinet újabb útmutatást közölt a megállapodás nélküli brexitről

Ha nem lenne elég az akadozó brexit, a Sargentini-jelentés szavazása is fejtörést okozhat Theresa Maynek, ugyanis a liberális sajtó kifogásolja, hogy a konzervatív európai parlamenti delegáció szinte kivétel nélkül a magyar kormány mellett foglalt állást.

A brit sajtó kemény kritikával illette Theresa Mayt, miután a brit konzervatívok voltak az egyetlen olyan hatalmon lévő, nyugat-európai delegáció az Európai Parlamentben (EP), amely szinte kivétel nélkül nemmel szavazott a magyar jogállamiságot firtató Sargentini-jelentésre.

A The Independent portál egyenesen a szélsőjobbal való szövetkezéssel vádolta a kormánypártot, amely értesüléseik szerint a brexittárgyalásokhoz biztosított magyar támogatás reményében szavazott az Orbán-kormány mellett. A liberális weboldal a magyar miniszterelnököt is idézte, aki Strasbourgba érkezve egy igazságos brit EU-távozást szorgalmazott. A The Independent úgy tudja: a londoni kormánypárti EP-képviselők – akik az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládban foglalnak helyet – felülről kapták az utasítást a magyarok támogatására, és a 19-ből csupán egyetlen politikus szavazott mégis a jelentés elfogadására.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a britek mellett az ECR legerősebb erejét a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság jelenti, a pártcsalád pedig már a szavazást megelőzően kijelentette: a hetes cikkely szerinti eljárás nemcsak hogy aránytalan, de kizárólag a tagállamok polgárai tudnak dönteni a saját helyzetükről.

– Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió demokratikus államok szövetsége, és tiszteletben tartjuk a választások eredményét, az így megválasztott kormányokat – állt a lapunknak is eljuttatott ECR-állásfoglalásban.

A liberális sajtó egyébként is előszeretettel támadja a brit kilépéssel bajlódó londoni kormányt, amely csütörtökön újabb útmutatókat tett közzé arra az esetre, ha végső megállapodás nélkül kellene távozniuk az EU-ból. Dominic Raab brexitügyi miniszter még augusztus végén közölte, hogy a következő hetekben hetven technikai jellegű, a megállapodás nélküli brexitre felkészítő dokumentumot hoznak majd nyilvánosságra.

Míg az első körben az európai kártyás vásárlás során bekövetkező nehézségek és a potenciális gyógyszerhiány kerültek terítékre, csütörtökön sem sikerült maradéktalanul csillapítani a kedélyeket, ugyanis a roamingdíj-mentes mobiltelefon-használat vége és a brit járművezetői jogosítványok elismerésének nehézségei is szerepeltek a lehetséges változások között. A kormány – akárcsak a korábbi alkalmakkor – mindenesetre most is hangsúlyozta: a brexitalku elmaradása továbbra is egy valószínűtlen forgatókönyv.