A Samsung-főnök is Phenjanban tárgyal

Mun Dzse In dél-koreai elnököt mára Phenjanba várták, hogy találkozzon Kim Dzsong Un északi vezetővel. De Mun nem egyedül ment, „finom rábeszélésére” többek között népes üzletember-delegáció is a kíséretében van, élén a tavaly korrupció miatt bebörtönzött, de azóta kiengedett Li Dzse Jonggal, a Samsung-birodalom ténylegesen első emberével – írja a CNN amerikai hírtelevízió weboldala. Szöul bízik benne, hogy a politikai kapcsolatok javulását idővel az üzleti együttműködésben is lehet kamatoztatni.

Mun még a múlt hónapban ambiciózus tervekről beszélt, amelyek jelentősen megváltoztathatják a két gazdaság kapcsolatát: Dél-Koreának északi szárazföldi hozzáférést biztosít az ázsiai kontinens többi részéhez, megelőlegezve a kereskedelem és a infrastruktúra fejlesztését. Ezek és ehhez hasonló tervek aligha vannak a Samsung és a többi, a delegációban szintén képviselt családi konglomerátum – így a Hyundai, az LG vagy az SK Group – ellenére, különös tekintettel arra, hogy a legnagyobb konszernek több üzletágban – elektronika, gépgyártás, hajóipar, építőipar – is jelen vannak.

A szöuli elnöki hivatal szóvivője szerint az üzletemberek Ri Rjong Nam észak-koreai miniszterelnök-helyettessel találkoznak. A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy a konszernek vezetői a 2000 és 2007 között szervezett elnöki találkozókon is részt vettek. Elemzők szerint a 25 milliós Észak-Korea zárt gazdasága számos külföldi befektető fantáziáját is megmozgatja az olcsó munkaerő, a kedvező földrajzi fekvés és a kiaknázatlan nyersanyagforrások miatt.

A Samsung befektetési részlege, a Samsung Securities még júniusban bejelentette, hogy kutatócsoportot hoz létre az északi lehetőségek feltérképezésére. Az Észak-Koreával való üzletelés azonban számos kockázatot rejt, különösen az amerikai és a nemzetközi szankciók miatt, de a hivatalok sem könnyítik meg a befektetők helyzetét. Dél-koreai okostelefonokat tilos importálni, ám a feketepiacon a Samsung a legkeresettebb készülék.