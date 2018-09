A romániai voks tétje a hagyományos család

Október elején, népszavazáson dől el Romániában, hogy ­beemelik-e az alkotmányba a család fogalmát, amelyet egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként határoznak meg.

Egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként határozza meg a családot a román alkotmány, amennyiben október 7-én harmincszázalékos részvételi arány mellett a voksolók többsége igennel szavaz a népszavazáson. Bár a kétkamarás bukaresti parlament szenátusa is nagy többséggel szavazta meg kedden az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, a kezdeményezést a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatja a leghatározottabban.

Az ellenzék nagyobbik része – a kormánykoalícióval együttműködő ­Romániai Magyar Demokrata Szövetséghez hasonlóan – kisebb fenntartásokkal ugyan, de pozitívan viszonyul a hagyományos család fogalmának alaptörvényi megerősítéséhez. Egyetlen kis párt, a liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség foglalt állást a referendum megszervezése ellen. Az alkotmánymódosítás megakadályozná, hogy törvényt hozzanak az azonos neműek házasságáról.

A Koalíció a családért nevű ernyőszervezet a szükséges félmillió helyett több mint hárommillió támogató aláírást gyűjtött össze az alkotmánymódosítást sürgető polgári kezdeményezéséhez. Egyes civil szervezetek és ellenzéki médiumok úgy vélik, a család meghatározására vonatkozó változtatás visszalépést jelentene az emberi jogok érvényesítése terén. Az ortodox egyház mellett az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői is támogatják, hogy a román alaptörvény egyértelműbben határozza meg a családot.

Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet erdélyi politológusa a Magyar Idők érdeklődésére elmondta, a PSD mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a népszavazás kiírását az ő érdemeként értékeljék a választók, s egyértelműen kiáll majd az igenek mellett. – Az elmúlt időszakban szinte kizárólag a szociáldemokraták számára kedvezőtlen témák uralták a napirendet, a korrupcióellenes harc, a kormányzás nehézségei, a pártbeli küzdelmek mind negatív színben tüntették fel a pártot.

Liviu Dragnea pártelnöknek találnia kellett egy olyan témát, amelyben végre pozitív szerepben tűnhetnek fel a társadalom nagy többsége számára – fogalmazott az elemző. Mint mondta, arra számít, hogy érvényes és eredményes lesz a népszavazás. Emlékeztetett: nemcsak a politikai pártok, hanem az ortodox egyház is mozgósítani fog. – A PSD saját sikereként próbálja meg majd bemutatni az igenek győzelmét, ezzel a sikerélménnyel szeretné megnyugtatni a saját szavazóit és pártja helyi vezetőit is – tette hozzá Illyés Gergely.

A politológus lapunknak azt is elmondta, hogy az erdélyi magyar választók a felmérések szerint támogatják a hagyományos családmodellt, s ez várhatóan megmutatkozik majd a referendumon is. – Tulajdonképpen az RMDSZ is támogatja az igent, a szövetség csak a család és a házasság fogalmának összekapcsolását vitatja – hangsúlyozta az elemző.