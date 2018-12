A NATO terjeszkedésétől tart Szerbia

Koszovó szerint az új hadsereg feladata csupán a civil lakosság védelme, a válsághelyzetek kezelése

Új hadsereg bontogatja a szár­nyait a lőporos hordónak nevezett Balkánon. A pristinai parlament a napokban döntött a koszovói katonaság megalakításáról. Terveik között szerepel ötezer főre növelni a már meglévő mintegy két és fél ezer tagot számláló fegyveres erők létszámát, valamint létrehozni a védelmi minisztériumot is.

A koszovói parlamentben a fegyveres erők megalakításáról szóló törvény elfogadása alkalmával elhangzott, hogy a hadsereg létrehozását valójában három fázisban képzelik el. Először a törvényes kereteket alkotnák meg, ami valójában most meg is történt. Ennek részeként átszerveznék a már meglévő fegyveres erőket, kialakítanák az infrastruktúrát. A második fázisban a hadsereg irányításának fejlesztése és kiterjesztése szerepel, míg a harmadik fázisban operatívan is megkezdené működését a koszovói hadsereg.

A koszovói hadsereg kezdetben elsősorban könnyűfegyverekkel és aknavetőkkel, valamint páncélozott járművekkel lenne felszerelve. Fenntartása évente a pristinai büdzsé tervezete szerint kilencvenmillió euróba kerülne. A szerény költségvetés ellenére elemzők szerint a koszovói hadsereg a szövetségesek adományaiból gyorsan jelentősebb fegyverzetre is szert tehetne.

A hiedelemmel ellentétben elsősorban nem az Egyesült Államok adományozott fegyvereket Koszovónak, hanem főleg Törökország. A közelmúltban húsz darab Otokar Cobra típusú páncélozott harci járművet kaptak, török kommandósok pedig a szolgálatot teljesítők kiképzé­sében vesznek részt. Török automata kézifegyverekkel is felszerelték az egyenruhásokat, és tárgyalnak a törökökkel helikopterek vásárlásáról is. A napokban azonban 24 darab, több funkcióval ellátott, Humvee típusú páncélozott katonai gépjármű is érkezett Koszovóba az Egyesült Államokból.

Ramush Haradinaj miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, hogy a hadsereg felállítására tett lépések mindegyikét egyeztetik NATO-beli stratégiai partnereikkel, elsősorban az Egyesült Államokkal. Facebook-profilján pedig azt írta, hogy Koszovó fegyveres, professzionális, többnemzetiségű és inkluzív erőt épít ki, amelynek alapját a NATO-standardok képezik. A könnyűfegyverzetű egyenruhások feladata lesz a civil lakosság védelme, a válsághelyzetek kezelése, valamint fellépés és segítség természeti csapások vagy más vészhelyzet esetén.

Szerbia éles tiltakozását váltotta ki a fejlemény, ugyanis 1999-ben a fegyveres konfliktus lezárásaként a felek abban állapodtak meg, hogy az akkor még Jugoszlávia részének számító területen kizárólag nemzetközi haderő tartózkodhat. Koszovó 2008-ban vált függetlenné Szerbiától, amit Belgrád nem hajlandó elismerni. Koszovónak a függetlenség egyoldalú kikiáltása óta sincs önálló hadserege.

Milovan Drecun, a szerbiai parlament Koszovóval foglalkozó bizottságának elnöke szerint a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) nevű terrorszervezet legalizálása zajlik az USA és a vezető NATO-tagországok jóváhagyásával. Biztonságpolitikai elemzők szerint valójában a NATO terjeszkedik a Balkánon, még ha a katonai szövetség vezetői néha elhamarkodottnak is nevezik a koszovói hadsereg megalakítását.

A cél, hogy az „előretolt helyőrségek” például Románia mögött is beszűkítsék azokat a területeket, ahol esetleg az oroszok vagy a kínaiak a hírszerző tevékenységet és a hibrid hadviselés különféle formáit gyakorolhatnák. Macedónia és Koszovó NATO-tagfelvételét követően Bosznia-Hercegovina kerülne sorra, végül nem hagyva más lehetőséget Szerbiának sem, mint a NATO-tagság – mondják.