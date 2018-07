A Monty Python legenda odacsapott a liberálisoknak

Neki is elege lett.

Mostantól fekete leszbikus vagyok – mondta Terry Gilliam a Monty Python legendás alakja új filmjének bemutatóján a Karlovy Vary fesztiválon.

Gilliam azért akadt ki, mert mert a BBC egyik vezetője Shane Allen, aki a Monty Python megalakulásánál is bábáskodott azt írta, ha most alakulna a komédiás csoport már nem hat fehér férfiből állna, hanem a kor kihívásainak megfelelően, egy sokkal színesebb társaságot állítana össze.

Ebből a megdöbbentő, liberális pc véleményből lett elege a világhírű színész, rendezőnek. Nem is maradt adós, a tőle megszokott stílusban, keményen helyretette a BBC prominensét:

„Allen nyilatkozata mindannyiunkat feldühített. Elsírtam magam az ötlettől, hogy többé már nem csinálhat komédiát hat fehér férfi a legjobb egyetemekről. Most már kell ilyen is, kell olyan is, mindenkit képviselni kell… ez baromság. Nem akarok többé fehér férfi lenni, nem akarom, hogy engem okoljanak a világ összes bajáért. Most már azt mondom a világnak, hogy fekete leszbikus vagyok, és Lorettának hívnak.” – reagált Gilliam kiborulva a BBC prominens szavaira.

A brit legenda, akinek több remek filmet, köztük a Brian életét, A halászkirály legendáját, a Gyalog galoppot vagy éppen a Brazilt köszönhetjük, – teljesen joggal-csúnyán kiborult.

Mert az az abszurd, fekete humor, ami munkásságát jellmezte mára kézzelfogható valósággá vált.