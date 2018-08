A lengyel hatóság csaphat le a jobbikos Staudt Gáborra és társaira

A PestiSrácok.hu szerint lengyel ügyészséghez fordult annak a nemesfémekkel kereskedő magyar bűnszervezetnek a kiugrott tagja, akinek egykori társai átszámítva több mint két és félmilliárd forinttal károsíthatták meg a lengyel államot. A napokban benyújtott, a portál által megismert, költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentésben név szerint említik a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) két volt alezredesét, illetve a Jobbik parlamenti képviselőjét, Staudt Gábort is, mint akik a bűncselekmény kitervelői és haszonélvezői voltak.

A lengyel állam kárára elkövetett több mint két és félmilliárd forint értékű költségvetési csalás gyanúja miatt jelentette fel a lengyel ügyészségen a Jobbik parlamenti képviselőjét, Staudt Gábort és több társát egy Magyarországon működő bűnszervezet korábbi tagja, aki a feljelentést a helyi adóhatóságot felügyelő Pénzügyminisztériumhoz és a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségére is eljuttatta – írta meg a PestiSrácok.hu.

Staudtékat márciusban a magyar ügyészségen is feljelentették, majd az iratok a NAV-hoz kerültek, ám nyomozást végül azért nem indítottak, mert az adóhatóság álláspontja szerint, ha történt bűncselekmény, azzal nem a hazai, hanem a lengyel költségvetésnek okoztak kárt.

Az akkori feljelentésben a Pestisrácok.hu forrása kifejtette, hogy a jobbikos politikus egy milliárdokat elcsaló, nemesfémmel kereskedő bűnszervezet tagja volt, a bűnbandát pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egykori alezredese, F. László irányította, aki korábban évekig Staudt Gábor bizalmasa és tanácsadója volt.

Hozzátette: kettejüknek a bűnös úton megszerzett vagyonnal hosszú távú politikai céljaik voltak, például az, hogy Staudt “minimum belügyminiszter” legyen, az alezredes pedig legalább az államtitkára. A képviselő ugyanakkor azt állítja, semmiféle adócsalásban vagy egyéb jogszabálysértésben nem vett részt.

A portál által megismert, a varsói hatóságnak a napokban megküldött, lengyelre lefordított dokumentumban is megemlítik, hogy az elkövetők egy része rendőr volt, „így rendőri múltjukból fakadóan számos, a lengyel hatóságok munkáját lassító „csapdát” építettek be a rendszerükbe, melyek célja, hogy akadályozzák, lassítsák az ügy sikeres felderítését, feldolgozását”.

„Mivel ennek a csoportnak én is a tagja voltam korábban, így érdemben elő tudom segíteni a lengyel hatóságok munkáját” – emelte ki a portál informátora, hozzátéve, hogy a „bűnbanda azért Lengyelországot szemelte ki, mivel mindenképpen a magyar hatóságok látókörén kívül akartak tevékenykedni és Lengyelországban találtak olyan vevőt, aki hajlandó volt tőlük bruttó áron nemesfémeket vásárolni, illetve úgy értesültek, hogy a lengyel adóhatóságot könnyen meg tudják téveszteni. Az áfacsaláshoz jelentős értéke miatt kitűnően megfeleltek a különböző nemesfémek: kezdetben ezüsttel csaltak, később a külön erre a célra gyártatott aranyékszerekkel és platinával is” – áll a feljelentésben, amelyben az is szerepel, hogy a feljelentő volt társai közül „egyikük a Nemzeti Nyomozó Iroda (a magyar rendőrség egy különleges szerve) nyugállományú alezredese (dr. F. László), egy másik személy pedig az elkövetés idején aktív szolgálati állományú alezredese volt (R. Sándor). Az elkövetői csoporthoz tartozott dr. Staudt Gábor, a legerősebb magyar ellenzéki párt (Jobbik) egyik vezető tagja, aki mind az elkövetés idején, mind jelenleg felelős pozíciót tölt be a magyar Országgyűlésben, mint a Jobbik parlamenti képviselője. A nemesfém szakmához a hozzáértést H. Dávid biztosította a csoportnak.”

Hozzátette: hatósági kapcsolataik révén ismerték a vonatkozó jogszabályokat és a magyar adóhatóság működési rendszerét, illetve a magyar Büntető Törvénykönyvet, így olyan áfacsaló szisztémát építettek ki, amiben a Lengyel Köztársaságot éri kár és emiatt a magyar hatóságok alapesetben nem járhatnak el addig, míg Lengyelország jogsegély keretében nem kéri ezt.

A férfi hangsúlyozta, ezzel minimálisra csökkentették a lebukás veszélyét. Valóban ez történhetett, hiszen a NAV nem rendelt el itthon nyomozást. Forrásuk a feljelentésben cégek megnevezésével azt is részletesen leírta, milyen módszerrel „dolgozott” a bűnbanda. Ennek igazolására több dokumentumot is csatolt, továbbá megemlítette, hogy még több száz oldalnyi dokumentáció van a birtokában, melyeket kérésre átadja a lengyel hatóságnak.

A portál informátora feljelentése végén hangsúlyozta, hogy „amennyiben a lengyel hatóságok hatékonyan járnak el és az összes szereplő felelősségének teljes körű kivizsgálására sor kerül, akkor jó esély van a kárérték megtérülésére, már csak azért is, mert a közvetlen elkövetőkön kívül a magyar nagykereskedők (Sch. T., M. Z., É. J.) szerepét vizsgálva kiderül, hogy volt köztük olyan, aki pontosan tudta, hogy a lengyel állam kárára történő áfacsaláshoz nyújt aktív segítséget extra haszon fejében. Az adott nagykereskedő hangsúlyosan aktív részvétele a cselekményben tette lehetővé az elkövetők számára a sok száz kilogrammos, esetenként tonnás ezüst tételek finanszírozását addig, míg elég tőkéhez jutottak. Az ő segítsége nélkül az elkövetők nagyságrenddel kisebb kárt tudtak volna okozni a lengyel államnak. Erre vonatkozóan szükség esetén tanúvallomások és egyéb bizonyítékok is rendelkezésre állnak. A nagykereskedők sok millió eurós vagyonnal rendelkeznek jelen pillanatban is, így felelősségük megállapítása esetén Lengyelországnak módja van kárigénye érvényesítésére” – írta a lengyel hatóságoknak a férfi, akit korábban már családjával együtt halálosan megfenyegették, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

„Mivel az elkövetők közül többen folyamatosan éles lőfegyvert hordanak magukkal, illetve a magyar alvilág legvadabb, prominens személyeivel állnak napi baráti és üzleti kapcsolatban, így a fenyegetést megalapozottnak tartom. Családom és saját magam biztonsága érdekében a feljelentés megtételéről mind jogászomat, mind a média illetékeseit tájékoztatom arra az esetre, hogy ha a hatóságok a személyemet és hozzátartozóimat ért fenyegetés negligálása okán tragédia történik, akkor senki se védekezhessen azzal, hogy nem volt tudomása az ügyről, a problémáról és a családunkat és minket ért életveszélyes fenyegetésről” – állította pár hónapja a magyar ügyészeknek a Pestisrácok.hu forrása.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a csapat több tagjának neve más bűncselekmények kapcsán is felmerült. 2017 elején F. és volt rendőrtársa, R. Sándor 40 millió forintnyi euróval húzhatott le Olaszországban egy befektetőt, majd a lengyeleknek írt feljelentésben is szereplő P. Bálint (az áfázáshoz a lengyelországi vevőt a férfi szerezte) segítségével egy másik személyt is megkárosítottak Svédországban. Ezekről az ügyekről bővebben itt olvashat.